Mattarella premia Petralia "Ho solo dato una mano"

Una giornata densa di emozioni, quella di ieri, per Antonio Petralia, il lughese amministratore delegato della ditta Eurosets, insignito dal titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il riconoscimento è stato conferito ieri dal presidente Mattarella "Per aver realizzato un gesto di solidarietà attraverso la sua attività di imprenditore". Petralia infatti – avevamo già raccontato la storia nelle scorse settimane – dopo aver saputo delle difficoltà in cui si trovava una giovane donna affetta da una malattia congenita polmonare, ha deciso di assumerla. Era il 2021. "Ho saputo dell’onorificenza attraverso una telefonata ricevuta un venerdì dalla segreteria generale del Quirinale. Pensavo fosse uno scherzo – racconta –. Poi la voce che mi ha contattato ha iniziato a raccontare la storia di Saida e ho capito che era vero".

Saida Ibnou-Bouzid decide di lasciare il Marocco dopo aver saputo dell’impossibilità di essere trapiantata in patria. Con molte difficoltà raggiunge l’Italia, completamente sola e si stabilisce vicino a Medolla, in provincia di Modena, dove ha sede Eurosets (gruppo Gvm) che progetta e produce dispositivi biomedicali, fra cui la macchina, l’ECMOLife studiato per supportare le funzioni polmonari compromesse nell’attesa del trapianto, che le salverà la vita. Saida, seguita dai servizi sociali, un giorno si sente male. Viene ricoverata in un ospedale vicino a Modena "nel quale –racconta Petralia – avevamo fornito l’ECMOlife che produciamo dal 2019". Sempre collegata alla macchina, viene trasportata a Padova, dove 15 giorni dopo riceve il trapianto di polmoni.

"Durante la sua degenza, durata un paio di mesi, chiamavo per sapere come stava – continua Petralia –. Era una ragazza di appena 24 anni, straniera e sola. Ho chiamato i servizi sociali di Medolla per sapere in che situazione si stesse trovando. Visto lo stato di necessità ho proposto di assumerla". I servizi sociali fanno un sopralluogo in azienda seguito da un secondo incontro, con Saida presente. "Ricordo che disse ‘ma io non so fare nulla’ – continua Petralia –. Le risposi che ognuno di noi, prima di imparare, era nelle sue stesse condizioni". Per lui la carriera all’interno del gruppo Villa Maria inizò fine anni ’80 come infermiere di rianimazione e si è evoluta, attraverso studi e due lauree, in quella di ad di Eurosets. "Saida ha fatto il suo percorso di affiancamento, accanto alle colleghe. Così – sottolinea - a inizio 2023 il suo contratto è diventato a tempo indeterminato". Una probabile "soffiata" dei sindaci del territorio, dove Petralia lavora ma non risiede è arrivata alla Prefettura di Modena e ha fatto scattare la segnalazione al Quirinale. Ed ecco l’onorificenza. "è stata una sensazione indescrivibile – confessa Petralia –. Ho fatto fatica a contenere l’emozione davanti al presidente Mattarella. Durante la lettura della motivazione è stata dura trattenere le lacrime". Al termine della cerimonia alla quale hanno assistito anche la moglie di Petralia, Elena e il direttore di produzione di Eurosets, ad aspettarlo all’uscita c’erano i figli Andrea e Martina. "Non sapevo che mi avrebbero raggiunto. È stata un’altra emozione". La pergamena di Ufficiale al Merito sarà appesa nell’ufficio di Medolla. "Ho soltanto teso una mano a una persona che aveva bisogno – conclude –. Non ho fatto nulla di particolare".

Monia Savioli