Mattarella premia Sergio Zavatti: "Soddisfazione per il riconoscimento"

A Roma, al Palazzo del Quirinale, si è tenuta la cerimonia di consegna delle ’Stelle al merito del lavoro’ per il 2024, durante la quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presenza del Presidente della Camera, del Vice Presidente del Senato e del Ministro del Lavoro, ha consegnato, fra gli altri, l’onorificenza a Sergio Zavatti, direttore generale della Banca di Imola e dirigente della Cassa di Ravenna. "Il presidente della Banca di Imola, Giovanni Tamburini ed il presidente della capogruppo La Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, hanno espresso grande soddisfazione e vivo compiacimento per questo importante riconoscimento a un proprio dirigente", si legge in una nota della Cassa. Sergio Zavatti, entrato a far parte del Gruppo nel 1995, nel luglio 2000 venne nominato responsabile dell’area commerciale presso la direzione generale della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, incarico mantenuto fino al novembre del 2009, quando venne nominato firettore Generale del Banco di Lucca e del Tirreno. Dal 2012 Zavatti ha assunto l’incarico di Direttore Generale della Banca di Imola ruolo che ricopre tutt’oggi.