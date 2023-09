Mattei, l’uomo che vedeva nel futuro. Convegno al Rasi per ricordarlo

“La visione e l’impegno. Enrico Mattei nella storia della Repubblica” è il titolo del convegno nazionale di studi che si terrà venerdì 20 ottobre dalle 9 alle 18.30, al Teatro Rasi, via di Roma, 39 a Ravenna. Voluto dal sindaco Michele de Pascale è promosso dalla Fondazione Casa di Oriani che ne ha curato la supervisione scientifica in collaborazione con il Comune di Ravenna e l’Archivio storico dell’ENI. Il convegno intende approfondire la figura di Enrico Mattei (1906-1962) in occasione dei 60 anni dalla morte e del settantesimo anniversario della nascita dell’ENI, proprio a Ravenna, sede di un importante polo petrolchimico sorto dall’intuizione di Mattei. Interverranno alle 18 Vannia Gava, vice ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, e Lapo Pistelli, direttore public affairs ENI in dialogo con il sindaco de Pascale, intervistati da Ilaria Vesentini giornalista de “Il Sole 24 ore” sull’attualità dell’eredità di Enrico Mattei.

Il convegno vedrà il coinvolgimento di autorevoli studiosi per tracciare un profilo quanto più possibile esaustivo e aggiornato alle più recenti acquisizioni storiografiche della figura e dell’opera di Mattei, dalla sua partecipazione alla Resistenza dentro il movimento partigiano cattolico all’impegno politicoparlamentare nelle file della Democrazia Cristiana, dalla riorganizzazione dell’Agip alla fondazione dell’ENI (con le sue fondamentali ricadute sull’economia del territorio ravennate), dalla sua visione strategica dei rapporti internazionali, in particolare con l’area mediterranea e mediorientale, che di fatto impronterà gran parte della politica estera italiana, fino alla tragica morte, ancora oggi avvolta da un velo di mistero.

Gli atti del convegno saranno pubblicati sull’annale della Fondazione Casa di Oriani, “I Quaderni del Cardello”. Nella sezione della mattina sono previsti, dopo i saluti di Michele de Pascale, sindaco e presidente della Provincia di Ravenna, gli interventi: Paolo Trionfini (Università di Parma), “Al fianco di tutti per la difesa e la diffusione della libertà. La Resistenza di Enrico Mattei”; Sandro Rogari (Università di Firenze, Fondazione Casa di Oriani), “Mattei parlamentare”; Daniele Pozzi (LIUC, Università Carlo Cattaneo). Si proseguirà nel pomeriggio, dalle 15, fino al confronto delle 18.