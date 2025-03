Matteo Nanni racconta l’Oceania vista dalla sella della sua motocicletta

Che avventura girare il mondo in moto. Il secondo capitolo del viaggio intorno al mondo di Matteo Nanni prende in esame questa volta l’Oceania (il racconto si focalizza su Australia e Nuova Zelanda). Nanni, conosciuto come ’Matthew on the road’, racconterà il suo giro del mondo in moto in solitaria con immagini e racconti. Nanni ha iniziato nel 2018 il suo personalissimo giro del mondo in sella alla sua Honda Transalp 650. Appuntamento con la proiezione oggi alle 20.30 presso Dalton’s House in via Faentina 298, a Ravenna. La serata con intermezzo culinario ha ingresso ad offerta libera (minimo 10 euro); il ricavato sarà utilizzato a supporto dell’evento del DGR 2025.

Necessaria la prenotazione: carlogk@gmail.com