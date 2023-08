Matteo Rivola in piazza del Campo

Un cavaliere del Rione Rosso è tornato a calcare il tufo di piazza del Campo a Siena. A cimentarsi all’alba di ieri mattina, in occasione delle prove notturne del Palio senese è stato il 24enne faentino Matteo Rivola, portacolori del rione di via Campidori nelle ultime due edizioni del Palio del Niballo di Faenza. Il cavaliere, che montava Tempesta Blu, di proprietà di Cristian Rivola, ha accompagnato il destriero durante la terza batteria delle prove regolamentate attraverso le quali la commissione veterinaria fornisce i pareri relativi ai cavalli ammessi alla tratta. Trentacinque cavalli in totale di cui 10 saranno assegnati tramite sorteggio alle contrade che parteciperanno al Palio dedicato alla Madonna dell’Assunta il 16 agosto. Tempesta Blu non è rientrato nel novero dei trentacinque cavalli ammessi, ma messer Matteo Rivola è stato il terzo fantino del Rione Rosso a calcare Piazza del Campo dopo Mario Giacomoni (1980) e Claudio Bandini (2004).