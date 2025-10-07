’Matti Like’ sbarca in Olanda. Nominato il videoclip di Malagutti

Realizzato nella Rocca Sforzesca di Bagnara di Romagna, il nuovo videoclip del cantautore di Cotignola Francesco Malagutti, intitolato ‘Matti Like’, è stato nominato nella categoria ‘Best Music Video’ ai Septimius Awards di Amsterdam, uno dei più importanti eventi internazionali dedicati al cinema. E ora l’avventura sta proseguendo con il tour in giro per il mondo documentato sui canali social di Francesco e i Passabanda. Il video, diretto da Fred Cavallini, si è avvalso di un cast di professionisti quali Mirko Cannella, voce italiana di Rio ne ‘La casa di carta’, e Mauro Asirelli, attore e fondatore della scuola Open Improv, affiancati da Camilla Mancini e Maria Paternesi.

Com’è nato il videoclip ‘Matti Like’?

"Per me un videoclip non è mai un modo per mettermi in mostra quanto un amplificatore del messaggio, spesso ironico, di una canzone. E con ‘Matti Like’, che gioca sull’ossessione per i social, volevo spingere il pedale sull’acceleratore della satira. L’idea è nata da una domanda tanto semplice quanto attuale: e se ‘Frankenstein Junior’, invece di creare un mostro, oggi desse vita a un ‘nuovo mostro’ dei nostri tempi, un influencer ossessionato dai like e dai balletti virali su TikTok?"

Fra l’altro il progetto ha preso forma l’anno scorso, nel 50esimo anniversario del noto film…

"Sì, ed è stata la ciliegina sulla torta di cui mi sono accorto solo dopo. L’ho visto come un segno del destino!".

Com’è stato girare alla Rocca Sforzesca di Bagnara, anche insieme ad altri artisti, fra cui lo scultore Renato Mancini?

"Devo tutto al Comune di Bagnara e al sindaco Mattia Galli, che ho scoperto essere un fan sfegatato di Mel Brooks. Per raccontare una storia incredibile, infatti, la location è la metà del lavoro. Dopo aver costruito una vera ‘squadra da scudetto’, fondamentale è stato l’apporto di Mancini che ha costruito il laboratorio dello scienziato pazzo. A dare il tocco finale, poi, sono state Liliana Ceccherini con i costumi e Chiara Ziveri con un trucco eccezionale, fondamentali per la riuscita dei personaggi. Dietro le quinte poi, con le 70 e più comparse, ci siamo fatti tante risate".

Il videoclip sta ottenendo tanti riconoscimenti, fra cui la nomination ai Septimius Awards di Amsterdam. Che emozioni ha provato durante la cerimonia?

"L’emozione di trovarsi a pochi metri da icone come Kevin Spacey è stata immensa, ma la vera botta di orgoglio è stata un’altra. Eravamo l’unico video musicale italiano in gara, e già questo basterebbe a dare i brividi. E non solo: eravamo anche gli unici veri indipendenti. È stata una vera sfida alla ‘Davide contro Golia’. E in questo caso, Golia ha vinto. Il premio finale non è arrivato ma la vera vittoria per noi è stata un’altra: essere lì, a competere a quel livello".

E ora c’è il ‘Matti Like Tour’: cos’è?

"È un tour internazionale, solo che al posto del musicista sul palco c’è il suo videoclip sugli schermi dei festival internazionali da Firenze alla California".