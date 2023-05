Mattia Galli sindaco: "La vittoria è doppia"

Con il 58,67% delle preferenze, Mattia Galli è il nuovo sindaco di Bagnara di Romagna. La sua elezione sancita da 670 voti segna una continuità di governo come esponente della lista civica Vivi Bagnara alla quale appartiene anche il sindaco uscente Riccardo Francone. Magda Tampieri, candidata rivale per la lista civica UniAMO Bagnara, ha conquistato invece il 41,33% dell’elettorato. In totale, a votare nelle giornate di domenica e lunedì, è stato il 65,17% degli aventi diritto, in crescita rispetto al 63,45% totalizzato 5 anni fa, alle precedenti amministrative. "Siamo contenti – ha dichiarato a caldo Galli, evidentemente commosso –. Il valore di questa vittoria è duplice. Da un lato esprime il riconoscimento di quanto è stato fatto in questi anni. Dall’altro segna l’ingresso di un gruppo rinnovato in cui 9 candidati sono alla loro prima esperienza".

Un abbraccio fra il sindaco uscente Riccardo Francone e il nuovo primo cittadino ha sancito di fatto il passaggio delle consegne. "È una grandissima emozione – ha dichiarato Francone –. Il nostro progetto continua e sono contento che i bagnaresi abbiano accolto il nostro invito. Per il futuro auspichiamo una totale apertura al dialogo. I miei complimenti vanno a tutti, vincitori e sconfitti. Se Mattia avrà bisogno, sarò pronto a sostenerlo in nome dell’esperienza maturata in questi anni". Ad affiancare Galli nella veste di vice sindaco ci sarà Cristiano Ercolani, mentre come assessore alla Cultura, delega tenuta da Francone, la cantante lirica Daniela Pini. "Daniela è la persona giusta in grado di supplire alla delega alla cultura anche nei contesti più strutturati di Unione e Provincia in sostituzione di Riccardo – ha spiegato Galli –. Il rapporto con i rappresentanti di UniAMO Bagnara sarà, come sottolineato da Riccardo, di totale apertura. La campagna elettorale è trascorsa senza mai alzare i toni. Non abbiamo mai cerato lo scontro e continueremo a farlo per il bene di Bagnara".

L’entrata alla guida del paese per Galli avviene in un momento particolare, segnato dall’allerta meteo. "Si parte subito con un impegno importante – sottolinea –. Per festeggiare aspetteremo che l’emergenza passi. Poi organizzeremo un momento di ringraziamento per chi ci ha votato e per chi non l’ha fatto". In cima alla lista delle priorità c’è l’apertura dello sportello del turismo. "Lo faremo subito – conferma –. Abbiamo già trovato i locali al primo piano dell’edificio comunale. Poi staremo attenti a intercettare i fondi del Pnrr disponibili per supportare le attività ad esso legate". Infine un accenno al padre Angelo. "Non ho mai voluto ricordare mio padre durante la campagna elettorale per non mostrarmi come il “figlio di” – ha sottolineato Galli –. Il nostro progetto politico viene da lontano. La politica è sempre stata parte della mia famiglia. Mia madre nel 1989 e nel 2004 è stata all’opposizione e dal 23% siamo saliti al 51% di 10 anni dopo con l’elezione di mio padre. Questo significa che i bagnaresi, al di là delle idee politiche, hanno iniziato a guardare prima di tutto la persona".

Monia Savioli