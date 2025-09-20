Mattia Moreni, un artista senza padroni

Un progetto ‘Mattia Moreni. Dalla formazione a L’ultimo sussulto prima della grande mutazione’ che si dipanerà in varie sedi espositive in Romagna e che vede il suo esordio all’ex convento di San Francesco di Bagnacavallo con la mostra ‘Dagli esordi ai cartelli’, in programma fino all’11 gennaio 2026. A dare il benvenuto alle opere: Caterina Corzani, assessora alla Cultura; Davide Caroli, direttore del Museo Civico delle Cappuccine; Claudio Spadoni, curatore del progetto; Giuliano Ceccarelli, presidente dell’associazione ‘Mattia’. Oggi alle 18 l’inaugurazione. Prende forma la più grande antologica mai dedicata a Mattia Moreni, figura centrale e inquieta dell’arte italiana del secondo dopoguerra. Il progetto, a cura di Claudio Spadoni, è un percorso che coinvolge cinque musei. "Un omaggio corale a un artista che ha attraversato le principali correnti del Novecento – spiega Spadoni –, dal neocubismo all’informale, senza mai aderire passivamente a nessuna". Nato a Pavia nel 1920 e formatosi artisticamente a Torino, Mattia Moreni trovò nella Romagna non solo un rifugio, ma la sua patria elettiva: un territorio che segnò profondamente la sua vita e la sua arte. Ad aprire il ciclo espositivo è il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, nella sede distaccata dedicata all’arte contemporanea dell’Ex Convento di San Francesco, con la mostra ‘Dagli esordi ai cartelli’, a cura di Davide Caroli.

Oltre 40 le opere in esposizione, provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private – molte delle quali raramente visibili – tra cui alcuni lavori già presentati alla Biennale di Venezia, alla quale Moreni partecipò più volte a partire dal 1948, alla Quadriennale di Roma e in importanti musei europei. Il percorso si concentra sui primi vent’anni della sua attività.

Ad accompagnare le opere, un’accurata documentazione che restituisce la vivacità della sua stagione giovanile, subito accolta con interesse dalla critica, tra cui anche un giovanissimo Italo Calvino che nel 1946 scrisse "Spiritato, diabolico, lunatico, irrazionale, capriccioso, bizzarro, giovane pittore di sbrigliata fantasia e orgogliosi intenti". Il progetto proseguirà poi in altre quattro sedi: al Museo Civico San Domenico a Forlì dal 18 ottobre saranno esposte le opere che risalgono al periodo delle Angurie; alla Galleria d’Arte Contemporanea Vero Stoppioni di Santa Sofia dal 15 novembre saranno visibili gli Autoritratti e le opere conservate presso la Galleria; al Mambo di Bologna dal 30 gennaio si intende rievocare la grande mostra del ‘65; infine al Mar di Ravenna dal 27 febbraio saranno presentate le opere appartenenti al periodo della Regressione della specie e gli Umanoidi.

Matteo Bondi