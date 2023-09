Mattoncini in vetrina, nuova mostra al Private banking La Cassa di Ravenna S.p.A. presenta una mostra dal titolo "Il Lego: Mattoncini in vetrina", realizzata in collaborazione con RomagnaLUG, un'associazione di amici romagnoli appassionati di costruzioni con i Lego. La mostra mette in vetrina oggetti interamente realizzati con i mattoncini in plastica della Lego.