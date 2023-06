Maturità già finita per alcuni studenti dell’Alberghiero

Mentre per tutta Italia oggi comincia l’esame di maturità c’è chi ha già concluso. È il caso dell’Istituto alberghiero di Cervia, territorio alluvionato, dove ieri cinque studenti hanno sostenuto il colloquio orale. Gli uffici scolastici provinciale e regionale avevano consigliato di non iniziare le sessioni prima del 26 giugno, ma ogni scuola e ogni commissione avevano una discrezionalità per organizzare le tempistiche. E così oggi a Cervia alcuni alunni hanno già finito la loro particolare maturità. Sono in tutta la provincia 2924 i

ragazzi e le ragazze che affronteranno l’esame di maturità, tra

cui 50 candidati esterni. Di questi, 1195 sono studenti di liceo, 1018 di istituti tecnici e 711 di istituti professionali. Le classi totali

sono 144, mentre le commissioni sono 72.

La nostra provincia è, per numero di candidati, la quarta città della regione. Al primo posto rimane Bologna con 7448 studenti, seguita da Modena con 6432 e Parma che arriva a quota 3547. Seguono Forlì con 3353 studenti pronti a partire con l’esame di maturità, e poi Ravenna. Nella regione sono in totale

35.405 gli studenti che affronteranno la maturità e per la maggior parte di loro l’esame è iniziato ieri mattina con il primo scritto. Anche le scuole secondarie di primo grado, le medie, hanno affrontato l’esame di terza solo in forma orale. Quasi tutti sono partiti il 15 giugno, data scelta inizialmente per la partenza degli orali quando ancora non era stato deciso di sospendere gli scritti.