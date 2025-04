Maurizio Mannoni alla libreria Giunti presenta il suo libro

Appuntamento oggi alle 17 alla libreria Giunti al Punto di via Cavour 13 per incontrare Maurizio Mannoni, giornalista e conduttore Rai, che presenterà il suo romanzo d’esordio ‘Quella notte a Saxa Rubra’. Un romanzo noir ambientato nella cittadella Rai, in cui realtà e finzione si legano a formare una narrazione serrata e coinvolgente. Protagonista un giornalista che indaga sulla morte improvvisa di un caro collega avvenuta qualche anno prima: un evento che aveva scosso profondamente gli studi televisivi ma che era stato dimenticato in fretta. Muovendosi tra le carte dell’amico scomparso e i ricordi di chi c’era il protagonista conduce le sue ricerche e porta il lettore dentro il mondo dell’informazione televisiva. Per partecipare è necessario prenotare contattando la libreria allo 0544213562.

Valeria Bellante