Max Richter ’In a landscape tour’ a Ravenna

Uno dei compositori più influenti del nostro tempo arriva a Ravenna con il suo nuovo tour ’In a Landscape’, un libro di memorie, un viaggio tra suoni elettronici e classici, ispirazioni poetiche e riflessioni sul presente. Max Richter sarà a Ravenna festival 2025: al via le prevendite per il concerto del 6 luglio al Pala De André.

"È come se mi guardassi intorno, cercando di esaminare il punto in cui mi trovo", suggerisce Max Richter, oggi fra i più influenti e celebrati compositori viventi, a proposito del suo nono e più recente album solista, In a Landscape. Un album che arriverà anche a Ravenna Festival, domenica 6 luglio al Pala De André – è questa la nuova anticipazione in attesa che il programma completo della XXXVI edizione della manifestazione sia svelato sabato 8 marzo al Teatro Alighieri nel corso della presentazione aperta al pubblico.

Con ’In a Landscape’, Richter delinea uno spazio psichico – lo definisce quasi ’un libro di memorie’ – in cui poter meditare sul presente, lasciando ampio spazio a influenze artistiche che spaziano da Bach a Purcell, passando per la poesia di Keats, Wordsworth e Shakespeare. Il concerto è in prevendita alla biglietteria del Teatro Alighieri (anche telefonicamente 0544 249244), online ravennafestival.org, circuito Vivaticket, filiali La Cassa di Ravenna Spa, IAT di Ravenna e Cervia e Ticketone (biglietti I settore 52 euro, II settore 42 euro, III settore 32 euro).