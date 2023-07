Maxi antenna, Ancisi polemico Il comitato diserta: "No politica"

Il comitato contro l’antenna nel parco Montessori è assente. Alvaro Ancisi, di fianco al cantiere dell’imponente traliccio, organizza per le 17 una conferenza stampa che è una conferenza e stop, afferra il microfono e parla davanti a uno sparuto gruppo di cittadini. All’inizio cinque, poi arrivano a una decina, quindici con i giornalisti. Bruciato dalla stampa che si è permessa di dare voce alle persone, minimizza quanto scritto finora in quanto, è convinto, ha consentito al Comune di "raccontare favole e di cavarsela". Perché "non basta dire qui c’è la scuola, ci sono i bimbi...". Serviva un’indagine approfondita per capire come "mettere il Comune spalle al muro" ed evidenziarne gli errori. Insomma, serviva chi se non lui, il grande vecchio della politica (di opposizione) ravennate, leader di Lista per Ravenna, per conoscere la Verità con la maiuscola. Lui che "già il 22 giugno mi avevano segnalato la cosa con foto, ma ho aspettato ad andare sulla stampa, bisognava prima capire". E "finora non si è andati a vedere dove ha sbagliato il Comune". Lui, ovvio, l’ha capito e dice di sapere come indurlo a fermare tutto. Perché "le responsabilità vanno approfondite, non basta dire “non ci avete detto niente“".

Domanda una signora: perché siamo così pochi? E lui: "Il comitato è assente? Non vi so dire le ragioni, e se le so non ve le dico", gela tutti alludendo a fili tirati dalla politica in modo più o meno esplicito. "Ma io – precisa il civico – non sono qui a difendere la destra o la sinistra. Rispetto al comitato noi andiamo per vie parallele, non vogliamo interferire", salvo apprezzare il fatto che "si è rivolto all’avvocato Menniti, con cui anche io ho vinto importanti battaglie". Per i motivi che spieghiamo sotto, ritiene vi siano già gli elementi per indurre il Comune a revocate la concessione del terreno, cosa che farebbe decadere l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto. Perché "un impianto simile c’è vicino alla stazione, ma non in un parco". Nel cantiere, intanto, sono comparsi altri lenzuoli. Riportano frasi del tipo: "Il parco violato" e "Antenna alta 34 metri, io non ci sto".

Francesca Siboni, tra i portavoce del comitato, prende le distanze dall’iniziativa di Lista per Ravenna: "L’azione intrapresa contro l’installazione dell’antenna nel parco pubblico Montessori non è fatta per essere strumentalizzata politicamente, ma è un’espressione di diritti civili e responsabilità civile verso gli abitanti, qualsiasi sia la loro scelta politica. Si eviterà la partecipazione a eventi o a manifestazioni di chiara matrice politica o partitica". E aggiunge: "Andremo in consiglio comunale quando all’ordine del giorno ci sarà la discussione". Sul no all’antenna, insomma, ancorché largamente condiviso, affiorano crepe e divisioni. E la giunta si frega le mani.

Lorenzo Priviato