Maxi confisca a imprenditore. Fu coinvolto in agguato a Faenza

La Guardia di Finanza ha confiscato beni per oltre 13 milioni di euro a un imprenditore siciliano, Salvatore Randone, 70 anni, ritenuto "contiguo al clan mafioso Nicotra di Misterbianco (Catania)". Randone, assieme ad altre persone, è coinvolto nella vicenda dell’agguato di via Caldesi, a Faenza, del 2009, quando un ignoto gambizzò l’artigiano Salvatore Arena, vicenda per la quale di recente Randone, in passato residente a Dozza, è stato condannato nell’appello bis a 7 anni per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, ma assolto dal tentato omicidio.

La maxi confisca è stata condotta in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Bologna, divenuto definitivo dopo la conferma della Cassazione. E riguarda complessivamente 56 immobili tra fabbricati e terreni nelle province di Bologna e Catania, 9 autovetture, 22 rapporti bancari, 11 partecipazioni societarie, 100 azioni del Credito Etneo e 6 polizze di pegno. I beni, ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati dall’imprenditore, sono stati acquisiti a patrimonio dello Stato.

L’uomo è giudicato dagli investigatori "socialmente pericoloso" e ha alle spalle condanne definitive. Nelle indagini, coordinate dalla Dda di Bologna, è stata documentata l’esistenza di un complesso di società formalmente intestate a familiari dell’imprenditore, ma di fatto gestite da lui. Proprio in ragione dell’assoluzione dall’accusa di tentato omicidio, il legale di Randone, Carlo Benini, chiederà una revisione delle misure di prevenzione che hanno portato al sequestro.