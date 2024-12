Maxi frode fiscale online. Indagato imprenditore di macchine fotografiche. Sequestri per 6 milioni

Un imprenditore del Ravennate, poco meno che sessantenne, è finito sotto i riflettori della Guardia di Finanza di Ancona per aver orchestrato una frode fiscale su vasta scala, utilizzando metodi ingegnosi per evadere il fisco e ottenere vantaggi competitivi sul mercato. L’inchiesta, condotta dal Nucleo marchigiano di Polizia Economico-Finanziaria, ha svelato un sofisticato sistema di società fittizie, con il quale l’uomo è riuscito a evadere oltre 24,5 milioni di euro in soli quattro anni, di cui 13,5 milioni in imposte dirette, 8 milioni di Irap e 3 milioni di Iva. L’imprenditore, che operava dietro una rete di schermi societari creati ad arte sia in Italia che all’estero, importava apparecchiature fotografiche dall’Asia tramite società con sede in Lussemburgo a lui riconducibili.

La merce veniva poi “smistata” solo sulla carta attraverso una rete di imprese intestate a prestanome, localizzate in diverse regioni italiane. Queste società avevano vita breve: venivano create con l’unico scopo di evadere le imposte e, una volta “sature” di debiti fiscali, venivano abbandonate e rimpiazzate con nuove entità.

Questo meccanismo, attraverso la cosiddetta frode carosello, ha permesso all’imprenditore di introdurre nel mercato italiano prodotti fotografici a prezzi straordinariamente bassi, grazie all’elusione delle tasse. Le fotocamere venivano poi vendute sia a grossisti sia direttamente ai consumatori finali, attraverso una piattaforma on line accuratamente indicizzatq sui motori di ricerca. I prezzi competitivi, resi possibili dal mancato pagamento delle imposte, hanno gravemente danneggiato la concorrenza, penalizzando le imprese che operano legalmente nel settore.

A seguito delle indagini, il Tribunale di Ravenna ha disposto un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 6,5 milioni di euro. Tra i beni sequestrati figurano quote societarie, conti correnti e immobili, formalmente intestati a terzi ma di fatto nella disponibilità dell’imprenditore indagato.

Il caso mette in luce non solo la portata della frode fiscale nel commercio online, ma anche come pratiche illecite di questo tipo possano falsare le regole del mercato, arrecando danni economici e sociali. L’intervento delle Fiamme Gialle ha, ancora una volta, ribadito l’importanza di un controllo rigoroso per tutelare la legalità e la concorrenza leale.

l. p.