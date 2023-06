Maxi incendio a Mezzano Fiamme nella discarica

Una giornata caldissima. E un mucchio enorme di rifiuti di tutti i tipi: pezzi di vita buttati dopo l’alluvione, in cui è facile immaginare che possano trovarsi anche batterie e altri elementi infiammabili, nonostante le raccomandazioni di Hera di separare i rifiuti. Gli ingredienti c’erano tutti e ieri purtroppo è successo ciò che si temeva: un grosso incendio in una delle discariche create sul territorio dopo l’alluvione, a Mezzano. Le fiamme si sono sprigionate verso le 17 e ieri sera le operazioni di spegnimento erano ancora in corso, con la prospettiva di proseguire per ore. Non ci sono feriti. Vista la vastità dell’incendio sul posto erano presenti ieri sera 30 vigili del fuoco e una decina di mezzi, anche da fuori provincia. Sul posto anche un’ambulanza, a scopo precauzionale. I tecnici di Arpae e dell’Ausl sono intervenuti per i rilievi sulla qualità dell’aria e la polizia locale per la gestione della viabilità. Sul posto anche il prefetto Castrese De Rosa e l’assessore alla Transizione ecologica Gianandrea Baroncini. Ieri sera con una nota il Comune ha chiesto "a scopo precauzionale" ai cittadini che vivono a Mezzano a est della via Reale, Borgo Masotti, Torri, Savarna, Grattacoppa e Conventello "di tenere chiuse le finestre e di non uscire di casa se non strettamente necessario, fino a nuova comunicazione".

La discarica si trova alle porte di Mezzano, non lontano dalla stazione ferroviaria. Occupa 1,5 ettari ed è una delle grandi aree sorvegliate 24 ore su 24 in cui Hera, nel giro di 56 mesi, conta di recuperare o smaltire la gigantesca mole di rifiuti dell’alluvione. Hera ha fatto sapere che "la stima dei rifiuti raccolti post alluvione in tutta la Romagna è di circa 100mila tonnellate: per dare un’idea, rappresentano un volume pari a un palazzo di 25 piani su una superficie di un campo da calcio, quindi una montagna enorme da gestire". Inizialmente i rifiuti erano stati raccolti nelle ’aree di primo conferimento’ indicate dai Comuni, che erano 8 in quello di Ravenna. Queste piazzole sono poi state progressivamente svuotate e i rifiuti sono stati portati tutti nelle quattro discariche allestite dopo l’emergenza, di cui due a Faenza, una a San Pancrazio e una a Mezzano, ovvero quella andata a fuoco ieri. A San Pancrazio un principio d’incendio – di dimensioni molto più piccole, però – era avvenuto il 9 giugno. Già durante le operazioni di sgombero delle case, all’indomani dell’alluvione, Hera si era raccomandata con i cittadini di "tenere separati bombole di gas o batterie al litio e materiali che possono essere esplosivi". Hera stessa è impegnata in un lavoro di separazione di elettrodomestici vari, ma di fronte a una mole così elevata di rifiuti è facile che qualcosa sia sfuggito. Le cause dell’incendio non sono in realtà state ufficializzate: i vigili del fuoco dovranno effettuare tutte le verifiche del caso. Non si esclude il dolo, insomma, ma vista la situazione è facile immaginare che, in una giornata calda come ieri, sia stato un dispositivo pericoloso gettato tra i rifiuti e sfuggito al controllo a dare vita all’incendio.

Sara Servadei