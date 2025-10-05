Maxi incendio al polo chimico . Brucia gomma, ma Arpae assicura: : "Nessun rischio per la salute"

Una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha segnato la mattinata di ieri, facendo temere il peggio. Poco dopo le 10, all’interno dell’area del polo chimico di via Baiona, un incendio ha interessato un capannone della Versalis, nello specifico la sezione di finitura dell’impianto di produzione della gomma SBR. Le fiamme, scaturite secondo le prime ricostruzioni da un essiccatore in funzione, hanno rapidamente avvolto circa dieci tonnellate di prodotto stoccato.

L’allarme è stato immediato: i lavoratori presenti sono stati evacuati senza conseguenze e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate anche da quelle interne allo stabilimento multisocietario. Dopo alcune ore di intenso lavoro, l’incendio è stato domato e, come confermano le autorità, non si registrano né feriti né intossicati. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Stato per i rilievi e i tecnici di Arpae, chiamati a monitorare la qualità dell’aria.

L’inquietante colonna di fumo, che inizialmente si è alzata verso il mare per poi restare sospesa sopra l’area industriale con il calare del vento, ha alimentato i timori della cittadinanza per le possibili ricadute ambientali e sanitarie. Bruciare gomma, infatti, può produrre emissioni di gas tossici come monossido di carbonio e particolato. A questo proposito, la nota diffusa da Arpae nel pomeriggio ha avuto un valore rassicurante: "I tecnici – si legge – hanno effettuato misurazioni di composti organici volatili, nello specifico isobutadiene, tramite dispositivo portatile, registrando valori molto bassi, pari a 0,06 ppm, ampiamente al di sotto delle soglie significative per l’esposizione".

Secondo l’agenzia ambientale, la breve durata dell’incendio e la dispersione verso l’alto dei fumi hanno escluso rischi immediati per la salute pubblica. Non è stato ritenuto necessario installare campionatori di lungo periodo, mentre le acque utilizzate per lo spegnimento sono state convogliate al sistema interno di raccolta, garantendone il corretto smaltimento.

Il Comune di Ravenna, con il sindaco Alessandro Barattoni, ha seguito da vicino la vicenda: "I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per contenere i danni. Siamo rimasti in costante contatto con Arpae per garantire la massima sicurezza". Anche Versalis, in una comunicazione ufficiale, ha sottolineato che l’evento è rimasto confinato a una sola sezione dell’impianto ed è stato "subito messo sotto controllo, senza conseguenze per le persone".

Se l’origine delle fiamme resta ancora da accertare, il bilancio dell’emergenza è meno grave di quanto il drammatico impatto visivo potesse far presagire. A poche ore dallo scoppio dell’incendio, il messaggio di Arpae si traduce in una certezza: l’allarme è rientrato e non risultano rischi per la popolazione e l’ambiente circostante.

Lorenzo Priviato