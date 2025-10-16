Maxi piano di asfaltature nelle zone alluvionate

L’avvio dei lavori in via San Giovanni Bosco a Faenza, dove nei prossimi giorni sono state segnalate numerose modifiche alla viabilità, costituisce l’inizio del nuovo piano di asfaltature da oltre 3 milioni di euro che interesserà il territorio comunale con particolare riferimento alle zone colpite dagli eventi calamitosi degli ultimi anni.

Numerosi sono infatti gli interventi che nei prossimi mesi interesseranno il centro storico e il forese. Come affermato ieri in una nota inviata da Palazzo Manfredi si è conclusa la fresatura del tratto compreso tra via Cavina e via Torricino e lo scavo all’uscita di Palazzo Naldi. Inoltre ieri è stata realizzata la soletta in cemento armato per la futura installazione della pavimentazione in pietra di Luserna.

Oggi dovrebbe cominciare la posa del nuovo asfalto sul tratto citato. Poi venerdì si procederà alla realizzazione di un allaccio da un pluviale privato alla fognatura, intervento che anticipa la stesura dell’asfalto, che comporterà la chiusura della strada tra via Comandini e via Diamante Torelli. Lì lunedì si sposterà il cantiere per circa una settimana a cui seguirà un intervento successivo in via Calamelli.

Da oggi prendono inoltre il via due interventi: uno in via Renaccio, che prevede in prima battuta due settimane di lavori per la sistemazione del marciapiede vicino al Faenza Uno tra corso Saffi e via Lapi. Per questo sarà ristretta la carreggiata. L’intervento proseguirà poi fino a metà novembre con modifiche alla circolazione e lo spostamento della fermata autobus in via Martiri delle Foibe.

L’altro intervento che inizia oggi si svolge a Formellino, in via San Giovanni. Qui le lavorazioni interesseranno due braccetti chiusi, per proseguire poi verso il centro. Nel forese quindi l’impresa incaricata proseguirà con gli interventi in via Badiazza, via Lunga e via Pianetta e Fabbrerie.

Gli interventi da oltre 3,5 milioni di euro sono finanziati con fondi Pnrr previsti nelle ordinanze della struttura commissariale, per questo i lavori avranno tempi stretti per la realizzazione.

Oltre ai già citati interventi si interverrà ance in via Argine Montone, nel collegamento tra via Corleto e via Basiago, in via Lunga, via Mansueta, Piazza San Francesco dove sarà rifatto il marciapiede perimetrale al parco in pietra di lucernario, in via d’Azeglio, via Cimatti, via Pantoli, via Ponte Romano, e tra le altre anche Piazza Dante e via Merlaschio. Ulteriori opere complementari e aggiuntive sono previste, tra le altre, in corso Europa, corso Saffi, via delle Ceramiche, via della Croce, e via Silvio Pellico.

Saranno regolarizzate pendenze, sistemate le banchine per il miglior deflusso delle acque. Gli interventi si sommano ad altri già svolti in precedenza e finanziati con risorse pari a 5 milioni di euro.

