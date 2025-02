Maxi sequestro di cocaina. Nove anni al corriere di Godo. In auto ne trasportava 30 chili

A un anno di distanza dal maxi-sequestro di cocaina, è arrivata la condanna in rito abbreviato per Eduart Cara, muratore e imbianchino quarantunenne di origine albanese residente a Godo. L’uomo, tutelato dall’avvocato Luca Donelli, è stato riconosciuto colpevole di detenzione ai fini di spaccio di un’ingente quantità di stupefacente e condannato a nove anni di reclusione, a fronte di una richiesta della Procura superiore. Si trova in carcere da febbraio dell’anno scorso in custodia cautelare, regime che manterrà fino a quando la sentenza non diventerà definitiva.

L’arresto era scattato nell’ambito di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Torino, che lo aveva seguito per centinaia di chilometri. L’uomo, infatti, si era recato a Roma per rifornirsi della droga e, una volta ricevuto il carico, aveva intrapreso il viaggio di ritorno verso Ravenna, inconsapevole di essere monitorato dagli investigatori. I finanzieri avevano tenuto sotto osservazione anche l’auto di chi gli aveva passato lo stupefacente, ricostruendo così il canale di approvvigionamento. Una volta accertato lo scambio, le Fiamme Gialle avevano atteso il momento giusto per intervenire, fermando il corriere non appena arrivato a pochi metri da casa, a Godo.

L’operazione andò in porto un lunedì sera di fine marzo, quando la sua Volvo fu intercettata alle porte di Ravenna. Alla vista dei finanzieri, l’uomo prima adottò una guida anomala, con accelerate e frenate improvvise, forse nel tentativo di capire se fosse pedinato o di dissuadere gli inseguitori. Ma quel comportamento sospetto sortì l’effetto contrario: i militari decisero così di bloccarlo definitivamente intorno alle 23 in via Canala, nella prima periferia della città. Una volta fermato, lo stesso si chiuse dentro l’auto, cercando di prendere tempo. Solo dopo diversi minuti scese dal veicolo, circondato dai finanzieri che avevano ormai sigillato ogni possibile via di fuga.

Grazie all’intervento dell’unità cinofila, la droga fu scoperta poco dopo la mezzanotte, negli scomparti ricavati negli sportelli posteriori della Volvo, all’interno dei quali erano stati nascosti 27 panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 30 chili. Il carico, particolarmente puro – con una percentuale dell’83% – avrebbe fruttato più di tre milioni di euro una volta immesso sul mercato, con un valore stimato tra gli 80 e i 120 euro al grammo. Oltre alla droga, i finanzieri sequestrarono l’auto e due smartphone.

Fin dall’inizio gli investigatori avevano ipotizzato che Eduart Cara fosse un semplice corriere, un ingranaggio di un sistema ben più ampio. Il suo arresto si inserisce infatti in un quadro investigativo più ampio, volto a ricostruire i canali di approvvigionamento e distribuzione della droga. L’obiettivo resta quello di identificare gli altri membri della filiera, sia a monte che a valle. Durante gli interrogatori, il quarantunenne scelse di non rilasciare dichiarazioni.

l. p.