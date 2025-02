Maxi sequestro di droga partito da furti nelle case. Perquisizioni anche a Ravenna e Cervia

E’ nata partendo dall’indagine dei Carabinieri di Riccione su una ventina di furti in appartamenti della Riviera romagnola la maxi operazione che ha portato al sequestro di 250 chili di cocaina, 40 di hashish e di armi. Ieri sul campo c’erano 200 militari di diversi Comandi italiani che hanno eseguito 39 misure cautelari tra Bologna, Campobasso, Cagliari, Forlì-Cesena, Imperia, Milano, Monza, Parma, Piacenza, Pesaro e Ravenna sia per traffico di stupefacenti che per furti.

Dalle indagini, iniziate appunto già diversi mesi fa, è emerso che una banda di albanesi reclutava connazionali che venivano fatti arrivare in Italia per commettere i furti. Poi, dopo un breve periodo, i ladri venivano fatti rientrare nel paese d’origine e rimpiazzati con altre persone. Le attenzioni dell’Arma si sono concentrate poi sulla seconda struttura criminale che a quanto pare reinvestiva i proventi dei furti (la refurtiva fin quei recuperata vale 800.000 euro) per l’acquisto della droga che, una volta arrivata in Italia, veniva suddivisa in dosi e consegnata dai ‘cavalli’ albanesi anche a domicilio sia nel riminese che a Cervia, nel nord delle Marche e a San Marino.