Maxipiattaforma alla Terra del Fuoco. A realizzarla la Rosetti Marino

Per la sua realizzazione sono state impiegate circa un milione di ore di lavoro, senza incidenti, con picchi giornalieri di oltre 300 persone nella sola costruzione. Stiamo parlando della piattaforma Fénix, partita lunedì dal cantiere Rosetti Marino nel porto di Ravenna. Dopo circa un mese di navigazione sulla Interocean II battente bandiera coreana, una speciale nave per il trasporto transoceanico pesante, raggiungerà la Terra del Fuoco, nell’estremo sud dell’Argentina.

Questa piattaforma ha un valore di circa 81 Mio Euro, pesa oltre 1.500 tonnellate ed è stata interamente realizzata dalla società di ingegneria e costruzioni di Ravenna. Il campo di Fénix è il giacimento di gas naturale più a sud del mondo, situato a circa 60 Km al largo della costa della Terra del Fuoco. È gestito da Total Austral, la succursale argentina del colosso dell’energia francese TotalEnergies, che opera in partnership con la tedesca Wintershall e l’argentina Pan American Energy. Entro il 2024 erogherà 10 milioni di metri cubi al giorno di gas naturale, rappresenta quindi un pilastro fondamentale per la produzione nazionale di gas metano e contribuirà a soddisfare la crescente domanda interna dell’Argentina. Porterà a una riduzione delle importazioni per oltre 15 anni, con importanti effetti positivi a cascata anche per la provincia della Terra del Fuoco. Con l’inizio della produzione di gas a meno di due anni e mezzo dalla decisione finale di investimento, la piattaforma Fénix dimostra la capacità di TotalEnergies di sfruttare il proprio portafoglio energetico con progetti a basso costo tecnico e a ridottissime emissioni.

L’impegno e la professionalità di Rosetti Marino sono stati fondamentali per consentire a TotalEnergies di rispettare la data di consegna in un momento in cui il mercato è caratterizzato da importanti ritardi in tutte le forniture. A causa delle pessime condizioni meteo nella Terra del Fuoco, un eventuale slittamento anche minimo nella consegna della piattaforma avrebbe comportato un ritardo di quasi un anno nella messa in produzione del giacimento.

m.v.v.