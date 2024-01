Mazzolani candidato sindaco del centrodestra

Massimo Mazzolani ha sciolto la riserva. Correrà per il centrodestra alle elezioni di giugno per la carica di sindaco di Cervia. Paiono quindi essere scoperte le carte principali. Mazzolani per ora dovrà confrontarsi con Mattia Missiroli, candidato Pd. Pare che le condizioni per la candidatura riguardino soprattutto la squadra con la quale – se vincesse le elezioni – andrebbe a governare la città. Un nome che mette il Pd in difficoltà perché Mazzolani piace e pare abbia idee che possano non rendere scontate le prossime elezioni parlando già di un ‘quasi certo’ ballottaggio.

"Dopo una lunga riflessione, fatta di incontri, di valutazioni, di analisi sulla situazione della città, ho deciso di ufficializzare la mia candidatura a sindaco – spiega Mazzolani in una nota –. Questa scelta nasce dalla convinzione mia personale e di chi con me collabora che la città sia attesa da sfide importanti, da impegni che dovranno significare scelte durature per il futuro e per il benessere di tutti noi. Ho in mente un progetto di Città che deve essere realizzato con forza e che si dovrà fondare su un lavoro di concerto con tutti i cittadini, con gli interlocutori istituzionali (regione e provincia) e imprenditoriali, sociali e sindacali, a partire dalle associazioni di categoria, da quelle del terzo settore, dai sindacati". Mazzolani era partito da Alleanza nazionale nel 2004 per poi aderire al Popolo della libertà. È stato candidato sindaco nel 1999, già consigliere comunale durante la legislatura guidata dall’ex sindaco Roberto Zoffoli e nel 2014 si è candidato in consiglio comunale con il Nuovo Centrodestra e non è stato eletto. "Una visione e una missione di città che dovranno di certo trovare nella macchina comunale e amministrativa, nei dipendenti e dirigenti una volontà comune, capace di sfruttare le grandi competenze e la passione di cui tutti abbiamo bisogno. Anche per tutte queste ragioni annuncio, insieme alla mia candidatura, la creazione di una lista civica a sostegno della stessa. Una lista, costituita da cittadini conosciuti e riconosciuti, che dovrà rappresentare un valore aggiunto della coalizione che sono certo si creerà attorno a questo percorso e programma per Cervia".

"Non possono che essere apprezzate le affermazioni di Massimo Mazzolani che ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco", così il parlamentare e segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone. "Mazzolani esprime concetti condivisibili, un evidente spessore culturale e molto coraggio. Apprezzo, in particolare, le sue aperture a chiunque voglia contribuire a concretizzare una visione della città che si sviluppa a 360 gradi. Il neo-candidato chiede la partecipazione più allargata possibile per costruire il futuro di Cervia, nella Lega troverà certamente sostegno, ascolto e contributi fattivi".

Ilaria Bedeschi