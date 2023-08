Mazzolani: "’Waterfront’, lavori al via al termine della stagione turistica"

La lista dei lavori pubblici in programma nel Cervese è lunga. Facciamo il punto con l’assessore Enrico Mazzolani.

Assessore, qual è la conta dei danni dell’alluvione?

"L’alluvione di maggio ha allagato il 38% del territorio del comune. Abbiamo investito, per interventi in somma urgenza, risorse per quasi 270 mila euro ai quali dobbiamo aggiungere altri 8 milioni per interventi finalizzati al ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture, come le Saline, da avviare nei prossimi mesi. In realtà per riportare la situazione al pre-alluvione la stima sale di altri 21 milioni di euro. È evidente che senza un aiuto esterno per il Comune è impossibile intervenire".

Ma a Cervia il 13 luglio un fortunale ha causato altri danni.

"Abbiamo rivissuto, in modo anche più drammatico, quanto successo nel 2019 (la tromba marina che devastò pineta e città, ndr). È stata colpita un’area di circa 4,5 kmq che in numeri significa 300 alberature all’interno della città alle quali ne aggiungiamo oltre tremila tra pineta e aree boscate. Il Parco Naturale, il Golf Club, la Casa delle Farfalle, il Circolo Tennis, il santuario della Madonna del Pino sono alcune delle strutture colpite dal fortunale alle quali dobbiamo aggiungere tutti i danni subiti dai privati, soprattutto in zona Terme e Malva Nord, e da qualche stabilimento balneare. In questo caso i lavori in massima urgenza per ripulire e mettere in sicurezza ci sono costati circa 820mila euro ai quali dovremmo aggiungere almeno un altro milione. Anche in questo caso senza un aiuto esterno non sarà facile per le casse comunali così pesantemente impegnate a trovare fondi per la ricostruzione e gestione dell’emergenza. Questo secondo evento l’abbiamo volutamente tenuto in sordina per evitare ripercussioni sul turismo,. Ma nelle sedi deputate abbiamo portato i numeri del disastro tant’è che Cervia per l’evento del 13 luglio è stata inserita nella dichiarazione dello stato di crisi regionale per gli eventi meteorologici, primo passo per poter ricevere eventuali aiuti".

Quali sono i prossimi lavori in programma.

"A fine stagione ripartiremo con la parte architettonica del Waterfront (lungomare, ndr) di Milano Marittima così da arrivare fino alla XIX traversa e completare l’opera. A Cervia concludiamo il viale dei Mille con la piantumazione dei platani e la sistemazione dell’incrocio con via Circonvallazione. In autunno partiranno anche dei nuovi progetti come la ciclabile del Volturno, la rotonda su Via G. di Vittorio Via Milano e il Lungomare di PinarellaTagliata".

A che punto è il lungomare di PinarellaTagliata?

"In questi giorni sono state aperte le offerte per i lavori, entro il 30 settembre ci sarà la stipula e per legge entro 45 giorni dall’atto devono partire i lavori. In realtà stiamo lavorando per dare l’avvio anticipato anche perché la parte stradale deve essere completata per la stagione turistica visto l’appuntamento con il Tour che passerà per Viale Italia il 30 giugno 2024".

Dopo il 13 luglio si è riaperto il dibattito sugli alberi e sui pini.

"È in atto un ragionamento che ci dovrebbe portare a la sostituzione delle alberature su strada con piante che resistono meglio agli eventi estremi che non sono più occasionali".

Ilaria Bedeschi