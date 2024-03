Mazzotti sbaraglia tutti

Due ori, tre argenti e due bronzi, oltre a due importanti qualificazioni per le regate selettive in singolo che si svolgeranno al Primo meeting Nazionale di Piediluco. È il bottino della Canottieri Ravenna alla ‘prima’ Regionale sui 2000 metri del 2024, disputata a San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine, nelle sfide con Friuli, Veneto, Emilia Romagna e Slovenia.

La prima qualificazione per Piediluco è quella di Alessandro Mazzotti che ha vinto la finale del singolo Under 17. La seconda è invece quella di Emanuele Palacio Cano, secondo dietro allo sloveno Bencic. Nella stessa gara, quinto posto per Marcello Briganti. Menzione d’onore anche per la giovane Emma Sabatini che ha conquistato un oro e un bronzo nel singolo Cadette. Ottimo anche l’argento conquistato dal ‘quattro di coppia’ Under 19 sempre da Emanuele Palacio Cano con Christian Vittori, Nicola Sansovini e Simone Conti.

Anche dai ‘master’ è giunta una medaglia, ovvero l’argento nel singolo vinto da Filippo Laghi nella categoria C, solo un secondo e quattro decimi lo hanno diviso dall’oro.

Il bronzo è stato portato a casa da Christian Vittori e Nicola Sansovini nel doppio U19, giunto terzo dietro al misto San Giorgio-Lignano e Padova-Treviso. Nell’altra finale del doppio U19, sesto posto per l’altra coppia ravennate, ovvero gli esordienti Marcello Briganti e Filippo Tassinari. Quarto posto invece per Simone Conti e Alessandro Mazzotti nel doppio Under 19.

Il prossimo appuntamento è dunque per il 16-17 marzo a Piediluco dove, nelle acque del centro tecnico federale scenderanno in campo i migliori equipaggi italiani nel primo meeting nazionale della stagione.