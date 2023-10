McDonald’s a Cervia, al via le selezioni per il personale: ecco come iscriversi

Ravenna, 26 ottobre 2023 – Pinarella di Cervia si prepara all'apertura del suo primo McDonald's. Il colosso del fast food sbarcherà sulla statale Adriatica, in una zona abitualmente molto frequentata da turisti poiché ponte tra Cervia e Cesenatico.

Aperte le candidature per il prossimo McDonald's a Pinarella di Cervia (RA)

Mentre la data di inaugurazione non è ancora definita, McDonald's si sta già muovendo per cercare dipendenti per il nuovo punto vendita, attraverso il Mc Donald's Job Tour, la classica selezione del personale dell'azienda. Si tratta dell'evento itinerante che McDonald's organizza nei luoghi in cui è prevista una nuova apertura o l'ampliamento dei team dei ristoranti esistenti: è l'occasione, per la catena di fast food, di conoscere e selezionare il personale direttamente in città, incontrandolo personalmente sul futuro posto di lavoro.

Come iscriversi

Sul proprio sito ufficiale, McDonald's fa sapere che sono aperte le selezioni per entrare a far parte della tappa del Mc Donald's Job Tour a Pinarella di Cervia, che potrebbe in seguito aprire le porte ai candidati al nuovo lavoro. Chi vorrà avere un primo contatto con McDonald's, utile anche a ottenere informazioni sull'azienda e sulle dinamiche lavorative, potrà farlo su www.mcdonalds.it, all'interno della sezione lavora con noi, entro il 5 novembre. Rispondendo all'annuncio "Addetto/a alla ristorazione per la nuova apertura di Pinarella di Cervia", basterà compilare il form, inserire il proprio cv e inviare la candidatura.