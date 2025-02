"Me li sono trovati in cantina"

"Abito nelle case popolari di via Sant’Alberto, quelle all’incrocio con via Cilla – racconta Antonio Ancarani - e di topi ne ho visti parecchi lo scorso anno. Innanzitutto, me li sono ritrovati in cantina e sono riuscito a eliminarli con le trappole e il topicida. Anche in passato ne avevo visto qualcuno perché lì intorno c’è parecchio verde, però ultimamente lungo via S. Alberto c’è tantissimo abbandono di rifiuti. Attorno ai bidoni della differenziata è sempre pieno di sacchi buttati per terra con dentro di tutto. Dopo un po’ vengono portati via, ma nel frattempo i topi ci vanno a nozze. Anche i bidoncini dell’umido sono spesso aperti, perché troppo pieni. Questo sicuramente li attrae".