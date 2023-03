Mecnavi, 36 anni fa Il ricordo della tragedia assieme agli studenti

Si è celebrata ieri mattina la cerimonia di commemorazione del trentaseiesimo anniversario della tragedia della Mecnavi, gravissimo incidente sul lavoro che costò la vita a 13 operai il 13 marzo 1987: rimasero asfissiati durante la manutenzione straordinaria della nave gasiera Elisabetta Montanari.

Alle 10 di ieri mattina alle Artificerie Almagià si è tenuto un incontro con gli studenti delle scuole ravennati, sulla legalità, il diritto al lavoro e la sicurezza sul lavoro, mentre alle 11, ai piedi dello scalone del municipio in piazza del Popolo, si è tenuta la commemorazione annuale con la deposizione di una corona. Sono intervenuti Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, Gessica Allegri, sindaca di Bertinoro, comune natale di alcune vittime della Mecnavi, Marinella Melandri, segretaria generale della Cgil di Ravenna e il prefetto Castrese De Rosa. "Ricordiamo questa giornata – ha detto il sindaco de Pascale – per le vittime, ma anche per rinnovare l’impegno delle istituzioni perché il ’mai più’ chiesto allora dagli studenti sia realizzato, purtroppo finora non lo è stato". L’anno scorso sono state ben 15 le vittime delle cosiddette ’morti bianche’ in provincia.