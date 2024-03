Mecnavi, per non dimenticare. Il sindaco: "Un monito per tutti"

Filippo Argnani, 40 anni; Marcello Cacciatore, 23 anni; Alessandro Centioni, 21 anni; ma anche Gianni Cortini, 19 anni, al primo giorno di lavoro così come Massimo Romeo e Paolo Seconi, entrambi 24enni. E ancora Massimo Foschi, 36 anni; Marco Gaudenzi, 18 anni; Domenico Lapolla, 25 anni; Mosad Mohamed Abdel Hady, 36 anni; Vincenzo Padua, 60 anni, unico dipendente della Mecnavi, vicino al pensionamento; Onofrio Piegari e Antonio Sansovini, entrambi 29enni. Sono i nomi dei tredici lavoratori che morirono nella stiva della nave gassiera ‘Elisabetta Montanari’ il 13 marzo di trentasette anni fa, che sono stati ricordati nell’ambito di una serie di iniziative di commemorazione. Ieri mattina, dopo la tradizionale cerimonia di deposizione delle corone sulla lapide in memoria delle vittime, si è svolta al teatro Rasi la rappresentazione teatrale ‘In fondo ad una nave’, dedicata in particolare agli studenti delle superiori ravennati.

La tragedia della Mecnavi "resta una ferita indelebile nella storia della nostra città – ha ricordato il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale –. È stata una delle tragedie più gravi avvenuta nel nostro Paese, legata a condizioni di lavoro che oggi non riusciremmo nemmeno ad immaginare ma che allora erano la regola per milioni di italiani". "Pensando a Mecnavi – ha continuato de Pascale – tutti pensiamo anche a quello striscione “Mai più”, una promessa purtroppo mai mantenuta. Il nostro dovere è quello di ricordare e di sensibilizzare sull’importanza della sicurezza sul lavoro soprattutto le nuove generazioni". E ancora: "In questo senso vanno il Protocollo sulla sicurezza del lavoro portuale e il progetto elaborato insieme all’Unibo che renderà il Centro ricerche di Marina di Ravenna, sede sperimentale per la sensoristica avanzata per i lavori a rischio. Sono questi alcuni esempi di una comunità dove ciascuno deve potersi dire di avere fatto tutto quello che poteva fare in questa direzione. Ricordare questa strage è un monito e un impegno per tutti noi".

Da Potere al Popolo Ravenna arriva poi un appello: "Basta sfruttamento, basta precarietà e tagli al personale di controllo".