Medaglia al merito al luogotenente Campagnoli

Il luogotenente Massimiliano Campagnoli, Comandante della Stazione Carabinieri di Conselice, è stato insignito della Medaglia Mauriziana al merito per cinque lustri di carriera militare. Una onorificenza in oro, questa, istituita nel lontano luglio del 1839 con l’effigie di San Maurizio, protettore delle ‘Regie Armi’ e che viene assegnata a ufficiali e sottufficiali che si sono distinti con onore e dedizione per il loro lungo impegno nell’Arma Carabinieri. In servizio da oltre dieci anni al comando della Stazione Carabinieri di Conselice, questo fedele servitore dello Stato viene particolarmente apprezzato dai conselicesi per lo spirito di passione e abnegazione con cui svolge il suo servizio, non disgiunto dalla sua singolare umanità. Il luogotenente Campagnoli ha svolto in precedenza servizio in altre regioni d’Italia, tra cui anche la Sardegna. A consegnare nei giorni scorsi l’importante riconoscimento, nella sede provinciale dell’Arma, sono stati il generale di brigata, Massimo Zuccheri, comandante della Legione Emilia-Romagna (a sinistra nella foto) e il colonnello Marco De Donno (a destra nella foto) del Comando provinciale dell’Arma Carabinieri.