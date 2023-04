Medaglia della 100 del Passatore Scelto il progetto vincitore

Sabato al Liceo Artistico di Faenza sono stati assegnati premi del Concorso per la realizzazione della Medaglia “100 km del Passatore” edizione 2023. A vincere è stata la studentessa Maristella Servadei (2ªBA). La scelta giuria era composta da Lorenzo Leoncavallo (Vicepresidente 100 Km del Passatore), Paolo Martignani (Gs 100 Km del Passatore), Marco Tadolini (ceramista, ex docente del Ballardini), Roberto Fabbri (ceramista, ex docente dell’Artistico) e Viola Emaldi (storico dell’arte e Coordinatore didattico Corso IFTS Tecnico del Prodotto ceramico), coordinata dalla docente del liceo Anna Lombardo. Premiata di Servadei "la scelta simbolica della stretta di mano quale significato di unione nelle diversità". Seconda Francesca Dall’Olio, classe 2ªAA, terza Agnese Loreti, 2ªCA.