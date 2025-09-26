Medea ed Eva Robin’s sul palco. Festa per i 15 anni di ErosAntEros

Doppia anteprima oggi e domani a Ravenna per la compagnia ErosAntEros di Davide Sacco e Agata Tomšič, che festeggia i quindici anni tornando in scena con un importante appuntamento, organizzato da Polis Teatro Festival. Protagonisti saranno i due nuovi lavori di ErosAntEros: ’Materiale per Medea’ di Agata Tomšič, da Heiner Müller, e ’Quelli che si allontanano da Omelas’ di Davide Sacco, da Ursula K. Le Guin.

L’evento speciale di oggi e domani è accompagnato da numerosi appuntamenti collaterali come una tavola rotonda su Heiner Müller (stasera alle 21.30 alle Artificerie Almagià), una tavola rotonda per celebrare l’anniversario della fondazione di ErosAntEros (domani alle 17 al teatro Rasi) e un after party con Clov djset all’interno di Manualetto (domani sera dopo lo spettacolo delle 21,30 in via Zara 27, Darsena di Ravenna).

Stasera alle 20 e domani alle 21.30, alle Artificerie Almagià, l’attrice, regista e drammaturga italo-slovena Agata Tomšič presenta ‘Materiale per Medea’ dal drammaturgo tedesco Heiner Müller. Al centro c’è un mito di origini antiche: femministra, antipatriarcale, decoloniale, ancora estremamente potente ed eloquente nel nostro presente.

Domani alle 20 al teatro Rasi sarà la volta di ‘Quelli che si allontanano da Omelas’, co-produzione ErosAntEros e Teatri di Vita. In una scena rarefatta e misteriosa, ideata da, regista e music designer Davide Sacco, l’iconica Eva Robin’s, in costante relazione con la musica darkwave de La Mano Sinistra, racconta una storia che non può lasciare indifferenti, mentre crude immagini di realtà affiorano nell’aria, violente quanto eteree, per connettere le parole di questo potente racconto di Ursula K. Le Guin con il quotidiano dei nostri giorni e le sue macroscopiche ingiustizie planetarie oramai divenute abitudine. Lo spettacolo prevede la complice partecipazione di alcune persone dal pubblico che riceveranno istruzioni per l’esecuzione di una semplice quanto drammaturgicamente pregna azione scenica.

Biglietti intero 15 euro, Carta Giovani Nazionale 7 e under30 5; carnet domani ‘Materiale per Medea’ + ‘Quelli che si allontanano da Omelas’ 20 euro.