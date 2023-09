Media World riapre e attrezza il liceo artistico

Un laboratorio del liceo artistico Nervi-Severini di via Tombesi dall’Ova è stata attrezzata grazie ad una donazione di materiale multimediale di ultima generazione ricevuta da MediaWorld. L’azienda presente con 11 punti vendita in Emilia-Romagna, tra i quali uno a Fornace Zarattini, ha investito sul supporto tecnologico alla scuola per ripartire con la propria attività. Proprio giovedì 28, dopo essere stato colpito dall’alluvione, il punto vendita Media Word di via Faentina riaprirà al pubblico.