Medici a S. Agata, arriva il servizio di continuità

Arrivano le prime risposte pratiche all’assenza di uno dei due medici di base che operavano nel territorio di Sant’Agata sul Santerno. Nel mese di ottobre la dottoressa Puica aveva annunciato, con solo una decina di giorni di preavviso, di lasciare l’incarico che aveva assunto solo pochi anni addietro. Una situazione non prevista che aveva allarmato i cittadini che erano seguiti da lei, ma anche le istituzioni, con il sindaco e l’Ausl che si erano messi all’opera per cercare una soluzione. Ieri l’Ausl ha annunciato che dal prossimo mercoledì, 13 novembre, sarà attivo un servizio temporaneo di continuità assistenziale presso l’ambulatorio di via IV Novembre 2 (int. 2). Inizialmente l’azienda sanitaria aveva pensato di collocare lo stesso servizio all’interno di un camper attrezzato che era stato già posizionato di fronte alla farmacia in piazza Umberto I, ma, grazie alla disponibilità del dottor Michelangelo Costa (l’altro medico di medicina generale che opera su Sant’Agata), si è scelto di utilizzare il suo ambulatorio. Sarà possibile accedere direttamente al servizio ambulatoriale, senza prenotazione, il martedì e il mercoledì dalle 15 alle 19 o contattare telefonicamente il medico di turno al numero 333 8233371 il martedì e il mercoledì dalle 14 alle 20. La nota dell’Ausl precisa anche che "i medici che si alterneranno nell’ambulatorio non potranno avere accesso al fascicolo sanitario dei pazienti che sono attualmente senza un Medico di Medicina Generale assegnato, così come non potranno redigere ricette dematerializzate; sarà invece possibile avere un consulto medico, ottenere una prescrizione cartacea per farmaci o prestazioni specialistiche, così come la certificazione per l’assenza dal lavoro". Il servizio rimarrà attivo fino all’insediamento del nuovo medico. Cosa che dovrebbe avvenire all’inizio del prossimo anno come aveva dichiarato il sindaco, Riccardo Sabadini. "Abbiamo individuato una dottoressa di Bologna che si è detta disponibile, ma, non volendo lasciare a piedi i suoi attuali assistiti, non potrà prendere servizio prima del 1 gennaio".

Il problema di dove opererà la nuova dottoressa dovrebbe essere risolto nello stesso modo con cui si è risolto questa volta, grazie alla disponibilità del dottor Costa a condividere l’ambulatorio, almeno fino a quando il Comune non potrà concedere un proprio spazio. Purtroppo è noto che tutti gli edifici pubblici siano stati colpiti dall’alluvione dello scorso anno e non ancora recuperati: gli uffici comunali sono ospitati nella mensa della scuola media. Mentre la Casa del Contadino, che potrebbe a sua volta ospitare gli uffici, è inagibile al momento. In questi giorni il sindaco dovrebbe incontrare la dottoressa e il dottor Costa per gli ultimi dettagli.

Matteo Bondi