Medici di base a La Molinazza

Mattinata dedicata ai medici di base alla residenza La Molinazza di Sant’Agata sul Santerno. Domani a partire dalle 9, si svolgerà l’incontro a loro riservato dal titolo ‘Aggiornamenti su nuove metodiche e terapeutiche in atto presso il Salus Medical Center di Lugo’. Dopo i saluti degli organizzatori, si susseguiranno le relazioni degli specialisti fino alle 11.45, momento in cui inizierà l’eventuale dibattito. L’evento è organizzato in collaborazione con Zaafpharma.