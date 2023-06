Medici di base Da coprire 29 posti "Ma la situazione a breve migliorerà"

I posti da coprire sono 29: 9 nel distretto di Ravenna, 13 in quello di Lugo e della Bassa Romagna e 7 in quello Faentino. Tanti sono i medici di base che si spera di poter trovare con le convocazioni per il bando regionale delle zone carenti che si terranno il 15 luglio. "Il bando si è chiuso lo scorso 20 aprile – spiega Mauro Marabini, direttore del dipartimento di Cure primarie dell’Ausl – e per prima cosa i posti verranno proposti ai medici con più anzianità che hanno chiesto un trasferimento. A settembre, invece, chiameranno i corsisti". E questi ultimi sono quelli su cui l’Ausl punta maggiormente per cercare di coprire i tanti posti rimasti vacanti. Il problema della carenza dei medici di base è noto da anni: fino al 2021 la maggior parte dei medici di base del territorio era nata negli anni ’50. E quei professionisti ora sono in buona parte arrivati all’età della pensione, o lo faranno a breve (cioè 70 anni, con la possibilità del prepensionamento da 62).

Ma dove mancano i medici nel Ravennate? Tra i 9 posti del distretto di Ravenna ce n’è uno a Cervia, 6 a Ravenna e 2 a Castiglione di Ravenna, dove sono quasi ultimati i lavori per la nuova Casa della salute. La Bassa Romagna è la zona con maggiori difficoltà: la carenza di professionisti infatti va a pesare soprattutto nelle piccole frazioni. "Lì temiamo di non coprire i posti – prosegue Marabini – ma la prima chiamata di quest’anno sembra più ’abbondante’ degli anni scorsi. E ci aspettiamo che i corsisti, a settembre, siano di più. A ottobre e novembre c’è poi il ’secondo appello’ dell’anno e altri professionisti potrebbero entrare".

Il territorio ravennate, tra i più in difficoltà negli ultimi anni, potrebbe vedere entro gennaio "una risistemazione delle cose, un assestamento – dice Marabini –. I cambiamenti sono stati rapidi, ma per quanto riguarda la medicina generale sono anche organizzativi. Ora ci sono grandi rivoluzioni in corso: l’Emilia-Romagna sta partendo con le sperimentazioni, una riorganizzazione importante che si sta avviando è quella dei Cau, i centri con medici di base e guardia medica per i codici bianchi e verdi". Nel frattempo negli ultimi anni, per effetto del calo dei medici, è aumentato il numero medio di assistiti: "Prima del Covid la media era di 1.200 a testa, ora siamo sui 1.500 – aggiunge Marabini – e nelle frazioni si arriva anche oltre". In alcune zone si è arrivati a 1.800, con punte di 2.000 in località come Mezzano. "Ma quella situazione sta rientrando – conclude Marabini –. Entro Natale si prevede un riassestamento notevole. In alcuni casi abbiamo trovato una soluzione semplice: proporre una sede a Ravenna e un ambulatorio in una frazione".

Sara Servadei