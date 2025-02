Medici, dubbi sul rapporto di dipendenza

di Stefano Falcinelli *

È senz’altro necessaria e urgente una profonda riorganizzazione della assistenza sanitaria sul territorio, per almeno due buoni motivi: il primo è l’invecchiamento della popolazione con il conseguente aumento delle patologie croniche e la necessità di una presa in carico e di una assistenza più efficace sul territorio per gestire a domicilio o in strutture intermedie tuttoquello che non richiede un ricovero ospedaliero. Il secondo è la gestione in fase pre-ospedaliera delle urgenze minori, evitando accessi impropri al Pronto Soccorso, dotando gli studi dei mmg (medici di medicina generale ndr) di piccola tecnologia diagnostica...

* Medico