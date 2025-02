Medici, i dubbi sul rapporto di dipendenza

Continua dalla prima pagina ..A questo proposito ci si chiede dove siano finiti i 235 milioni stanziati per questo nella Finanziaria se ricordo bene del 2019. Come condizione indispensabile per raggiungere questi obbiettivi viene invocata da alcuni la necessità che i medici di medicina generale diventino dipendenti per rispondere alla mutata domanda di salute. Prima di parlare di dipendenza sarebbe necessario rileggere quanto già previsto della convenzione (il contratto di lavoro) dei medici di medicina generale che istituisce il ruolo unico della medicina generale con l’obbligo dei Mmg, oltre alla loro consueta attività, di essere presenti per un certo numero di ore in strutture messe a disposizione dell’Ausl per attività appunto indicate e coordinate dall’Ausl. Le Case di Comunità non potranno essere l’unica risposta a tali esigenze (ne sono previste circa 1200 e i Comuni italiani sono circa 8000!), ma sarà necessario organizzare le Aggregazioni Funzionali Territoriali, indispensabili per garantire la capillarità della presenza sanitaria in una Nazione fatta non solo di città, ma anche di borghi e paesi. Si tratta solo di applicare quanto già previsto.

Con la dipendenza (a parte i costi per ferie, malattia, maternità e Tfr stimati da alcuni in circa 5 miliardi) si perderebbe il rapporto fiduciario e il paziente non avrebbe più un rapporto con un professionista ("il mio medico"), ma con una struttura in cui troverebbe ad ogni accesso un professionista diverso. Chi non si rende conto dell’importanza del rapporto fiduciario evidentemente non ha mai frequentato uno studio medico. Verrebbe compromesso inoltre l’esercizio professionale attualmente libero dal vincolo gerarchico; è stato scritto recentemente (testualmente) "…non mi si venga a dire che migliaia di professionisti che operano in scienza e coscienza nelle nostre strutture non sono liberi…"; non ci sono dubbi che i colleghi operino in scienza e coscienza, ma certi ordini di servizio che destinano medici di una determinata branca a seguire pazienti acuti affetti da patologie che poco o nulla hanno a che vedere con la specialità praticata destano parecchie perplessità sotto il profilo della competenza e della responsabilità. C’è da augurarsi che il medico di famiglia possa restare il riferimento più vicino, diretto e accessibile per i pazienti, soprattutto con le liste di attesa per la specialistica sempre più lunghe e chi aspetta da trent’anni la dipendenza dei medici di medicina generale continui ad attendere.

Stefano FalcinelliMedico