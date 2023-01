"Medici ospedalieri, il 21,5% mai sostituito Accordi e semplificazioni, ma non basta"

di Annamaria Corrado Francesco Feletti, radiologo dell’ospedale e segretario di Anaao (Associazione nazionale aiuti e assistenti ospedalieri), il principale sindacato dei medici ospedalieri, traccia il quadro della situazione sanitaria del territorio ravennate. Feletti, organici sottodimensionati e ‘fuga’ dei medici dal pubblico al privato. Qual è la situazione sul territorio ravennate? "Anche Ravenna, e più in generale l’Ausl Romagna, cominciano a risentire della mancanza di medici. Un problema nazionale dovuto al definanziamento del Sistema sanitario nazionale che porta alla fuga verso il privato a causa delle condizioni economiche e di lavoro". Quanti i medici sono andati via? E quanti sono stati sostituiti? "Nel 2022, nell’ambito di Ravenna abbiamo avuto 28 dimissioni volontarie di cui 25 da contratti a tempo indeterminato, a cui si aggiungono 25 trasferimenti verso altre Ausl. Bisogna considerare che a questi vanno a sommarsi 24 pensionamenti. A fronte di questi numeri sono stati assunti 62 medici; il bilancio è quindi negativo dal momento che non è stato possibile sostituire il 21,5% dei medici che hanno cessato il proprio servizio, meno drammatico tuttavia di quello che si registra in molte altre regioni d’Italia. Il problema è ovunque la difficoltà di reclutamento". Quali sono le cause principali della ‘fuga’? "Sono le stesse che nel resto del Paese....