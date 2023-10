Medicina al femminile. Ambulatorio per le donne. Idea in lizza per un premio

di Sara

Servadei

Ambulatori per le donne, per le patologie chirurgiche che le colpiscono in prevalenza: un posto in cui essere ascoltate e comprese, in un mondo che troppo spesso chiede loro il massimo sia in famiglia che al lavoro. L’idea è partita da Anna Guariniello, chirurga generale d’urgenza dell’ospedale di Ravenna, nonché membro del comitato scientifico nazionale Acoi (associazione chirurghi ospedalieri) e del Comitato unico di garanzia dell’Ausl Romagna. E l’azienda sanitaria l’ha appoggiata, candidando il progetto al premio ’I migliori progetti di sanità territoriale – Dm77’ di Forum Sistema Salute. Se vincerà, verrà realizzato coinvolgendo più specialisti in un team multidisciplinare composto da chirurghi, ginecologi, fisioterapisti e radiologi. "Ci sono patologie che vengono declinate in base al genere – spiega Guariniello –. Penso ad esempio alla diastasi addominale, che è un problema peculiare della donna: è la separazione anomala ed eccessiva tra i due muscoli retti dell’addome a livello della linea alba dovuto al suo sfibramento con perdita di elasticità, può capitare dopo la gravidanza. Il Servizio sanitario nazionale non prevede di porvi rimedio, a meno che non sia associato a un’ernia. Ci sono anche casi in cui però è esteso e può dare problemi come disfunzione del pavimento pelvico o lombalgia, senza considerare l’impatto psicologico. Ora la paziente deve parlarne per forza con un chirurgo di parete dedicato, e non è sempre facile. In molti casi per problemi del genere le donne si ritrovano a fare il giro delle sette chiese, da uno specialista all’altro, aspettando molto tempo. Poter dare loro ascolto in modo multidisciplinare, capendo il problema e come aiutarle in base alle loro esigenze, è importante".Il progetto è in parte iniziato con la ’Open week salute della donna’, realizzata con la Fondazione Onda lo scorso aprile: una settimana per la prevenzione delle patologie femminili. Ora si propone l’istituzionalizzazione degli ambulatori dedicati multidisciplinari.

Anna Guariniello, del resto, negli anni si è costruita un team tutto al femminile. Originaria di Salerno, dopo un periodo a Bologna è arrivata a Ravenna sette anni fa, prima chirurga del reparto. In questi anni è diventata la mentore per altre sei chirurghe: due colleghe del reparto e quattro specializzande. "Il chirurgo è tale se opera, ma nel nostro ambiente non è così scontato – spiega –. In generale per le donne è sempre un po’ più difficile trovare chi si fidi di te, che abbia la pazienza e la voglia di investire su di te. Le donne per lavorare in chirurgia devono essere ancora più capaci degli uomini. Per entrare in chirurgia devi avere qualcuno che ti istruisce e guida passo dopo passo". In una professione che è in generale ancora molto maschile è più difficile entrare per una donna. E c’è poi la difficoltà nel conciliare vita privata e lavoro, un problema che Guariniello ha vissuto sulla propria pelle: "Ma io ho due grandi passioni: mia figlia e il mio lavoro in Chirurgia. Non potrei vivere senza una di queste due cose. Una cosa che però vedo è che quando una chirurga vorrebbe un figlio si chiede se sia il momento giusto, teme di non essere più considerata allo stesso modo sul lavoro e finisce per sentirsi in colpa. Questi meccanismi li conosco molto bene, ti rendono insicura, ti fanno credere di non essere più capace. Diventa un ’aut aut’: ’scegli di dedicarti alla famiglia? Perfetto, non farai più carriera’. A me sono state dette tante frasi spiacevoli: che non potessi pensare al lavoro con una figlia o un padre malato, o addirittura allusioni a favori inesistenti perché c’era chi non riusciva a credere che avessi fatto carriera".

A Ravenna Guariniello racconta di aver trovato un contesto sano in cui poter operare: ha iniziato col primario Paolo Soliani e continua anche ora che a guidare il reparto c’è Federico Zanzi. Ora nel team al femminile affiancano Guariniello le colleghe Letizia Santandrea e Paola Tramelli e le specializzande Francesca Sivieri, Beatrice Pisillo, Claudia Di Leo e Federica Greco. "Prima era impensabile avere un team composto da sole donne che fanno interventi grossi da 5, 6 o anche 8 ore – aggiunge Guariniello – e ora invece ci siamo. Questo è un lavoro in cui conta molto essere stabili, equilibrati emotivamente, avere la mente sgombra anche per rimediare a possibili errori o eventi avversi. Ci vuole sacrificio, ma facciamo il lavoro più bello del mondo".