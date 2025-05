Medicina diventa grande: "Dal prossimo anno 180 posti per le matricole"

Il corso di Laurea di Medicina e Chirurgia del campus di Ravenna si amplia: diventano 180 i posti disponibili del primo anno, contro i 130 attuali. "Dal prossimo anno accademico - spiega la coordinatrice Mirella Falconi - cambieranno le modalità di accesso al corso, ma resta il numero programmato per ogni sede e quella di Ravenna prevede un incremento di 50 unità". La selezione per accedere a Medicina, infatti, non avverrà più attraverso i test a crocette al centro in questi anni di tante polemiche, ma in base ai voti ottenuti al termine dei corsi propedeutici in Chimica, Biologia e Fisica. Si dovranno superare gli esami a livello nazionale per accedere a una graduatoria.

"Le lezioni del semestre filtro - prosegue Falconi - si svolgeranno probabilmente da settembre a novembre, entro dicembre si dovranno affrontare gli esami. Con l’avvio del secondo semestre si saprà già chi è stato accettato e chi no e questi ultimi, se sceglieranno comunque una facoltà in ambito scientifico, potranno mettere a frutto i corsi e gli esami sostenuti". Attualmente Medicina a Ravenna ha 130 iscritti, si era partiti con 90 studenti. "A fine maggio 2026 - sottolinea la coordinatrice Falconi - ci saranno i primi vincitori ed è per noi una grande soddisfazione ed emozione. La buona riuscita di questo percorso si deve sicuramente ai docenti, molti dei quali provengono da Bologna, e anche alla grande partecipazione degli operatori del servizio sanitario che, si può dire a livello volontario, fanno un lavoro importantissimo con gli studenti in reparto. Molti iscritti chiedono addirittura di poter frequentare i reparti anche al di fuori del monte ore previsto. Si cerca anche di coinvolgere gli studenti nelle attività mediche del territorio, in quei settori dove la richiesta è sempre più in crescita".

Nel frattempo, con l’incremento dei posti e delle iscrizioni, si lavora anche per migliorare gli spazi dedicati alla didattica ei servizi rivolti agli studenti. "All’interno dell’ospedale - spiega Mirella Falconi - dove ha sede Medicina, entro il prossimo anno verrà ampliata un’aula, che passerà da 150 a 200 posti. Entro il 2027 sarà realizzata un’ ulteriore aula da 200 posti e di spazi da destinare ai laboratori di ricerca . Sul versante dei servizi prosegue, secondo la tabella di marcia, il cantiere dello studente all’angolo tra via Farini e via Carducci, e si sta lavorando anche per incrementare i servizi legati alla ristorazione.

Annamaria Corrado