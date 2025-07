Medicina non può attendere. Cinquanta matricole in più, struttura temporanea per le lezioni

Entro l’autunno verrà installata una struttura temporanea dedicata alla didattica nello spazio verde di fronte alla sede del corso di Medicina e Chirurgia. Una nuova aula, nata con la collaborazione dell’Università di Bologna e dell’Usl Romagna, che servirà ad accogliere le matricole che a Ravenna, dal prossimo anno, passeranno da 130 a 180. "Dopo il semestre ‘filtro’ – spiega Mirella Falconi Mazzotti, coordinatrice del corso e presidente della Fondazione Flaminia – che l’Università di Bologna ha stabilito si svolgerà in modalità on line, a febbraio arriveranno in sede le matricole ed è importante offrire loro spazi adeguati". La struttura, affacciata su viale Randi, avrà una capienza di circa 200 persone e sarà disponibile fino al completamento dei lavori della sede definitiva. Verrà infatti ampliata un’aula già esistente che passerà da 130 a 180/200 posti.

È una delle novità scaturite dal consiglio di indirizzo di Fondazione Flaminia che si è tenuto il 30 giugno. In occasione del quale è stato approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2024, che si è chiuso in positivo. E sono stati riconfermati Mirella Falconi presidente, Carlo Pezzi vicepresidente, Filippo Lo Piccolo, Antonio Buzzi e Davide Roncuzzi consiglieri. Per il Collegio dei revisori sono stati riconfermati presidente Remo Tarroni e come sindaci Guido Sansoni e Paolo Bedei. Di particolare rilievo anche il fatto che l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna abbia chiesto, e ottenuto, di far parte della compagine degli enti soci di Fondazione Flaminia. "Significa – prosegue Falconi – che tutti i comuni della provincia fanno ora parte di Flaminia e questo permetterà di realizzare e sviluppare più facilmente percorsi formativi, anche in ambito universitario, coinvolgendo tutto il territorio".

Durante l’assemblea è stato fatto anche il punto sul cantiere del nuovo studentato all’angolo tra le vie Farini e Carducci, all’Isola San Giovanni. I lavori, iniziati a ottobre a cura del Consorzio ravennate CEAR Soc. Coop nell’ambito di un co-finanziamento del ministero dell’Università e della Ricerca, procedono secondo i programmi e si concluderanno alla fine del 2026, con l’apertura agli studenti prevista per inizio 2027.

A questo si aggiunge l’impegno, da parte sempre di Flaminia, a offrire posti alloggio a prezzi calmierati, che per l’anno accademico in corso hanno superato quota cento.

"L’allargamento della base sociale di Flaminia – sottolinea Fabio Sbaraglia, assessore all’Università – è notevole e testimonia il coinvolgimento delle realtà istituzionali, delle fondazioni bancarie, del mondo cooperativo, dell’impresa e del sociale. Flaminia svolge il ruolo di ‘piattaforma’ per tutti quegli interessi e sensibilità del territorio che, nella provincia di Ravenna, si mettono a disposizione e, in collaborazione con il Campus, contribuiscono a costruire insieme una nuova dimensione universitaria".

Annamaria Corrado