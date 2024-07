Medicinali e denaro: furti al deposito di Ravenna Farmacie. Arrestato magazziniere

Ravenna, 3 luglio 2024 – Farmaci, taluni contenenti ormoni, che sottraeva e poi rivendeva. Ma anche piccole somme rubate dagli indumenti dei colleghi lasciati negli spogliatoi. Qualche dose di hashish spacciata alla spicciolata.

E pure buoni pasto dei quali aveva usufruito nonostante fosse assente per malattia, ferie o riposo. Un magazziniere ravennate di 34 anni impiegato in deposito farmaceutico di Ravenna Farmacie srl, è stato arrestato venerdì scorso dai carabinieri del nucleo Investigativo con le accuse di furto aggravato, ricettazione, esercizio abusivo della professione medica e cessione di stupefacenti.

L’uomo, già gravato da un avviso orale e da un provvedimento daspo perché coinvolto nei tumulti della partita del Ravenna calcio contro il Prato, secondo le indagini coordinate dal pm Francesca Buganè Pedretti, dall’inizio del 2024 - per il gip Andrea Galanti i furti potrebbero avere avuto inizio sin dall’ottobre 2023 -, si è reso protagonista, all’interno del luogo di lavoro, di comportamenti anomali che hanno insospettito i datori i quali, anche in considerazione della particolarità dei farmaci stoccati nel deposito, si sono immediatamente rivolti all’Arma.

In particolare era stata la direttrice della srl a fare la prima segnalazione, seguita poi da altre cinque integrazioni di denuncia. Dopo pedinamenti, osservazioni, intercettazioni e telecamere nascoste sia nella sua auto che sul luogo i lavoro, sono emersi numerosi episodi relativi alla sottrazione di prodotti di vario genere dal magazzino farmaceutico in quella che il gip ha descritto come attività parassitaria e infedele di asportazione di farmaci e altri prodotti condotta con abituale lena.

In riferimento al furto di marchi di libera vendita, è stata individuata l’ipotesi di reato di furto aggravato. E nella lista stilata dagli inquirenti, figurano qui ad esempio prodotti come ’Lines Notte’ e ’Lines Ali’. Mentre per alcuni farmaci di particolare delicatezza (vedi quelli contenenti ormoni), si è ipotizzato il reato di cessione di sostanze stupefacenti o di esercizio abusivo della professione medica in relazione all’assenza di prescrizioni. In questo caso solo per citare qualche esempio, figurano Testoviron e Tostovis, farmaci a base di testosterone; Xanas; Lorazepam; e Cialis.

Durante le verifiche sono emersi anche furti di piccole somme di denaro all’interno dello spogliatoio del magazzino: perlopiù pochi euro, pure in monetine. Tra gli addebiti mossi al 34enne figurano inoltre alcune cessione di hashish nei confronti di ravennati; da ultimo l’uomo è stato indagato pure per truffa poiché avrebbe fruito indebitamente, in più 24 circostanze tra il febbraio 2022 e il gennaio scorso, dei buoni pasto forniti dal datore di lavoro sebbene in quei giorni non fosse presente.

Il giorno dell’arresto, i militari, impegnati a pedinarlo, hanno iniziato a notare qualcosa di sospetto verso le 9. Quindi lo hanno visto uscire dal lavoro verso le 14.30 e pedalare verso via Podgora con un voluminoso zaino sulle spalle. Poco dopo è stato bloccato. A richiesta, l’uomo ha aperto lo zaino rivelando il suo contenuto: 10 confezioni di Testovis subito sequestrate.

Un arresto convalidato lunedì mattina al netto dell’udienza nel corso della quale il 34enne - difeso dall’avvocato Filippo Bianchini - davanti al gip si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice, su richiesta della procura, ha quindi applicato la custodia cautelare in carcere. La difesa si è detta pronta a ricorrere al riesame per chiedere una misura più attenuata.