Medico condannato per droga disponibile all’incarico, ma a Lugo “ne arriverà uno nuovo”

Faenza, 26 agosto 2025 – “Un nuovo medico di base prenderà servizio a San Bernardino al più tardi lunedì". Lo fanno sapere dall’Ausl Romagna. E non sarà Elton Isaj, condannato in primo grado a otto anni per spaccio di cocaina, che aveva dato disponibilità per l’incarico temporaneo nella località. Nei giorni scorsi ai residenti della località, infatti, era arrivato un sms dall’Azienda sanitaria che indicava l’arrivo di Isaj al posto della dottoressa Maurizia Seganti. Ma, digitando il nome del medico su internet, compariva la notizia che il professionista era stato preso con 15 chili di cocaina nell’ambito di un’indagine iniziata nel 2022.

"La permanenza dei medici di famiglia nei piccoli centri – commenta Mauro Marabini, direttore del Dipartimento di Cure Primarie e Medicina di Comunità di Ravenna, Faenza e Lugo – è un tema critico. A marzo era stato aperto un bando regionale per il distretto di Lugo che non ha avuto esito positivo. Nel comune erano state individuate sei zone carenti: San Bernardino, San Lorenzo, Ca’ di Lugo, Voltana, Bizzuno e San Potito. Perciò è partita la ricerca di professionisti per un incarico provvisorio, attraverso un interpello. Hanno risposto quattro persone, tra cui Isaj, che era l’unico ad aver dato disponibilità per San Bernardino. Risultava regolarmente iscritto all’Ordine di Bologna e, così, abbiamo anticipato la comunicazione alla popolazione. Dopo aver avuto notizia di quanto accaduto e aver reperito il casellario giudiziario, procederemo con una nuova assegnazione tra i medici che avevano risposto all’interpello. Stiamo finalizzando le pratiche burocratiche". È del 24 giugno l’udienza che ha visto la condanna del medico di famiglia Elton Isaj nell’ambito di una maxi-indagine per spaccio di cocaina nel Bolognese: tra l’altro il medico era accusato dalla Procura di una cessione di circa 15 chili di cocaina nell’area adiacente all’ospedale Sant’Orsola. Le condanne complessivamente sono state undici. Isaj in passato era stato per meno di un mese medico di base a Monghidoro, ma poi aveva abbandonato improvvisamente l’incarico, rendendosi irreperibile. Come mai, nonostante il suo nome fosse circolato nelle cronache locali e nazionali, il suo nome compare ancora regolarmente nell’elenco della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici? A chiedere chiarimenti all’Ausl è stata innanzitutto la sindaca di Lugo, Elena Zannoni, che in un post sui social ha scritto: "Appresa la problematica che si era venuta a creare abbiamo contattato l’Ausl per chiedere che ci si attivasse immediatamente per l’individuazione di una soluzione alternativa. Non siamo a conoscenza dei meccanismi e delle verifiche che ordinariamente vengono realizzate in questi contesti, quello che è certo è che, consci degli elementi emersi in questi giorni, la strada inizialmente individuata è ovviamente impraticabile. Siamo ben consci della difficoltà di reperimento di medici disponibili a stabilirsi nelle frazioni. Contatteremo nuovamente l’Ausl per ulteriori aggiornamenti, confidando che ci possa essere una risoluzione positiva per tutti coloro che attendono di sapere chi sarà il proprio medico di medicina generale, la prima interfaccia per la salute del cittadino in ottica di appropriatezza e prossimità". Ieri la risposta dell’Azienda sanitaria, a cui lunedì seguirà l’arrivo del nuovo medico a San Bernardino.