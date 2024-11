Medico di base-cardiologo. Diminuiti i tempi di attesa

È nata a Faenza Cardio-Vis (velocità, integrazione e semplificazione), la nuova collaborazione tra l’unità operativa servizio Cardiologia Faenza e i medici di medicina generale. "Abbiamo creato una cooperazione importante con i medici di medicina generale – dice Matteo Tebaldi, primario dell’unità operativa servizio Cardiologia Faenza – per le difficoltà e i pazienti che ci sono ora, sempre più anziani, è fondamentale avere un rapporto diretto con chi si prende cura di loro a 360 gradi quotidianamente". I medicini di medicina generale, infatti, possono contattare la Cardiologia di Faenza direttamente tutti i giorni dalle 8 alle 20 e ricevere un teleconsulto. "Spesso si risolve con una telefonata – dice Matteo Tebaldi – perché dall’altra parte abbiamo dei professionisti che fanno un lavoro enorme e sono molto preparati; se la telefonata non fosse sufficiente, abbiamo dedicato due slot di orari per questi pazienti, alle 14 e alle 14.30, che visitiamo e rimandiamo poi al medico di base; abbiamo previsto anche la possibilità di venire da noi con l’impegnativa di urgenza, predisponendo visite urgenti tutti i giorni alle 12.30".

Questa interazione con la medicina generale ha azzerato le tempistiche di attesa per le visite prioritarie sul presidio di Faenza, che ora non vanno oltre i dieci giorni, come dovrebbe essere. Inoltre il servizio di interazione diretta con un cardiologo ha ridotto drasticamente il numero delle viste e degli accessi al pronto soccorso. "Questi sono segni diretti del fatto che questo servizio ha dato buoni frutti – afferma il primario –. Riusciamo a capire meglio le esigenze dei pazienti, curare o tenere monitorata la patologia cronica in modo più efficace". Questa collaborazione è una porta di accesso immediata che porta il paziente al cardiologo in modo veloce e semplice, rimanendo però seguito dal medico che già conosce tutti gli aspetti della sua persona.

"Per noi è fondamentale, infatti, l’umanizzazione delle cure – dice il dottor Tebaldi –. È importantissimo avere un gruppo che metta al centro il paziente; stiamo cercando di avere un approccio differente rispetto a quello solito di un reparto: siamo la cardiologia più giovane in Italia, penso che quello che faccia la differenza sia un team giovane, un gruppo che sta crescendo in un ambiente sereno, che si forma insieme e che crea professionisti; adesso siamo sei e abbiamo un’età media di trentadue anni: a febbraio saremo in sette perché arriverà un’altra giovane dottoressa".

Questo giovane team ha inoltre istituito numerosi ambulatori, tra i quali quello dedicato allo scompenso cardiaco, alla cardiologia pediatrica e alla prevenzione.

Caterina Penazzi