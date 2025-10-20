Medico lascia dopo 2 mesi. San Bernardino scoperta

Neanche il tempo di ambientarsi: arrivata lo scorso 1 settembre, il prossimo 1 novembre la dottoressa Alessia Pasquariello, medico di base nella frazione di San Bernardino di Lugo, lascerà il suo incarico. Era una possibilità che la stessa dottoressa aveva prospettato sin dall’inizio del suo incarico, avendo presentato domanda di specializzazione all’Università di Padova e proprio nell’ateneo veneto è stata chiamata a proseguire il suo percorso formativo e lavorativo.

A dare la notizia ai residenti e a tutta la cittadinanza è stata la sindaca stessa con un post pubblico, dopo essere stata informata dall’azienda sanitaria della Romagna, che ha riportato la notizia anche al presidente della Consulta di zona. La prima cittadina informa anche che la stessa Ausl ha già emesso un ulteriore interpello per la ricerca di un sostituto, ma la chiamata è andata deserta.

"Un altro colpo per la frazione – prosegue la sindaca nel suo post – poiché purtroppo sono ormai mesi che la ricerca di medici sulle frazioni e nelle zone carenti produce scarsi o nulli risultati. Sulla sola San Bernardino siamo al quarto tentativo fatto utilizzando tutti gli strumenti che l’Ausl Romagna ha a sua disposizione, dai bandi pubblici per zone carenti fino agli interpelli diretti per coprire gli ambulatori periferici".

La carenza di medici di medicina generale nelle frazioni periferiche e nelle zone interne sta diventando ormai strutturale, una situazione dovuta al numero di dottori esiguo, rispetto alle esigenze, ma anche alla poca attrattività del servizio. "Personalmente sono un po’ sconfortata dall’esiguo numero di medici di base disposti a prestare servizio nelle frazioni, dove la popolazione anziana è così numerosa – conclude il suo ragionamento la sindaca Zannoni –, ma prendo atto di questo dato, che ci porta a proseguire convintamente lungo la strada di ampliare la Casa di Comunità delle frazioni nord di Lugo, a Voltana, in modo che possa essere un presidio di sanità territoriale vicino alle esigenze di quella parte di cittadinanza".

È già stata annunciata la convocazione di un’assemblea urgente della consulta della frazione di San Bernardino, per parlare proprio di questo tema, prevista per il prossimo 28 ottobre alle ore 20.30.

Matteo Bondi