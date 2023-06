Medico morto a Campiano di Ravenna, la difesa del figlio: “Mai pianificato di ucciderlo”

Ravenna, 22 giugno 2023 – I farmaci fatti sparire subito dopo la morte del padre? Solo una mossa per tutelare la badante. La richiesta anomala per una autopsia? Sempre solo per tutelare la badante dopo tutte quelle ricette per le benzodiazepine che il genitore le aveva fatto compilare. E quei 2,5 milioni di euro drenati dai conti del defunto a favore dei suoi? Solo una complessa operazione di trading per tamponare le minusvalenze. In totale due ore ieri mattina davanti alla corte d’assise di Ravenna per ribadire, al netto delle domane del pm, quanto ha sinora sostenuto: innocente.

Stefano Molducci , 40enne di Terra del Sole (avvocato Claudia Battaglia) è accusato in concorso con la 52enne colf romena Elena Vasi Susma (avvocato (Antonio Giacomini) dell’omicidio pluriaggravato del dottor Danilo Molducci, storico medico di Campiano scomparso a 67 anni il 28 maggio 2021 in casa sua. Secondo le verifiche della polizia coordinate dal pm Angela Scorza, il 40enne avrebbe pianificato il delitto con quegli stessi farmaci che il padre, allettato e segnato da varie patologie, già assumeva. E la 52enne avrebbe acquistato le medicine, usando anche ricette contraffatte, per poi somministrarle al 67enne.

“Mi sono portato degli appunti nel caso mi venga chiesto qualcosa di specifico", ha esordito l’imputato prima di fornire alcuni dati su specifica domanda del pm: "Ho studiato medicina dopo il Classico: mi sono iscritto nel 2001 e non faccio esami dal 2018, me ne mancano cinque". Ma c’è un’altra attività che sembra avere riempito il suo tempo: "Dal 2005 mi occupo di trading, dal 2008 anche con il capitale di mio padre". I rapporti con il genitore li ha definiti "altalenanti", con un peggioramento giunto in circostanze particolari: "Nel 2010-2011 si separò da mia madre e mi accusò di avere organizzato questa cosa". E dal 2012 "aveva iniziato ad accusarmi di portargli via i soldi: me lo diceva al telefono, me lo scriveva". Anche in questo caso in occasione di un evento specifico: "Con il taglio del valore dei titoli greci, di 150 mila euro investiti, persi 100 mila". Altri motivi di tensione erano arrivati dal fatto che "mio nonno stava male e per due pazienti che avevano un po’ circuito mio padre per farsi prestare soldi".

I rapporti insomma si erano trascinati in maniera non sempre buona e avevano caratterizzato anche gli ultimi giorni di vita del 67enne. "Due giorni prima - ha ricordato il figlio - c’era stata una perquisizione in casa dei carabinieri per via delle ricette" per la procura compilate dalla colf.

E così subito dopo il decesso, la donna "mi disse che temeva l’avrebbero accusata, che avrebbero fatto uno più uno". Quindi, "per fugare ogni dubbio", lui chiese al medico di base del padre di potere procedere con autopsia, "per lasciare che fosse il suo corpo a parlare". Un’altra ragione che lo aveva spinto a quella strana richiesta, era stato a suo dire pure il rapporto con la donna di suo padre, morta più di recente: "Tra me e lei non correva buon sangue, volevo tutelarmi". Peraltro era stata lei "a trovare il 67enne nel 2015 in casa in overdose da barbiturici". Ma dal 2016, "dopo un litigio con mio padre, non poteva più entrare". E così non vedendo come andavano le cose, "non volevo che potesse pensare a una mia combutta con la badante". Per il resto, "mi fidavo di quanto detto dalla colf: ero sicuro che le benzodiazepine fossero a uso terapeutico: per questo chiesi di verificare in autopsia una eventuale overdose", anche se fino a quel momento era stata "diagnosticata una morte naturale".

L’imputato ha poi precisato di non sapersi spiegare come mai nel modulo di repentino cambio del medico di base, secondo la consulenza grafica la firma l’aveva fatta lui: "Del resto avrei potuto fare tutto on line". E poi suo padre "i farmaci ne prendeva quanti voleva e se li prescriveva". Era anche consapevole del fatto che il genitore si fosse rivolto a un avvocato per lamentare un cospicuo ammanco sui conti: "Lo scoprii il 16 febbraio 2020 da una ricevuta di ritorno bancaria sulla mail. In quel periodo le telefonate con mio padre erano molto tese, minacciava di diseredarmi". Eppure "non gli ho mai sottratto danaro: si trattò solo di un gioco di trasferimento di titoli".