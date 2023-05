"Medico ucciso dal figlio" In aula è già battaglia legale

Danilo Molducci, storico medico di Campiano, frazione di Ravenna, morì il 28 maggio 2021 all’età di 67 anni. Ma per il Pm Angela Scorza non si trattò di un decesso naturale: "Il dottor Molducci si era rivolto a un avvocato per fare causa al figlio, che si era appropriato di vari milioni del suo patrimonio". Ora il figlio, Stefano Molducci, 40 anni, forlivese, si trova a processo per l’omicidio pluriaggravato del genitore, in concorso con la 42enne colf romena Elena Vasi Susma. Il primo con l’accusa di avere architettato il delitto con gli stessi farmaci che il padre utilizzava. La badante per avere acquistato le medicine, falsificando le ricette, e somministrandole. Ieri, davanti alla corte d’assise di Ravenna, la prima udienza di un processo in larga parte indiziario, col movente economico alla base di tutto. La difesa, con gli avvocati Claudia Battaglia e Antonio Giacomini, darà filo da torcere, offrendo una verità opposta. Anzitutto, che il medico in autonomia abusava dei farmaci che si auto prescriveva, come dimostrerebbero i frequenti accessi al pronto soccorso per overdose da benzodiadepine, l’ultimo 20 giorni prima di morire.

Intanto ieri, dalle prime testimonianze dei poliziotti sentiti davanti ai giudici Michele Leoni e Antonella Guidomei (oltre ai sei non togati), è emerso che il dottor Molducci, già da alcuni mesi, si era rivolto a un legale forlivese per fare accertamenti sui conti correnti gestiti dal figlio, e un investigatore privato aveva evidenziato movimentazioni e perdite ingenti del suo patrimonio. Sempre a inizio 2021 erano state due farmacie comunali di Ravenna a segnalare ai carabinieri un numero anomalo di prescrizioni mediche firmate dal dottor Molducci, ma false secondo la Procura. Questo aveva indotto i carabinieri di Campiano a perquisirne la casa, il 26 maggio, due giorni prima che il medico morisse. Quel giorno i militari lo trovarono allettato e assopito, "neppure si accorse della nostra presenza", e a firmare i verbali, dopo il sequestro di ingenti quantitativi di medicinali, fu la badante.

Nel processo potranno finire anche intercettazioni telefoniche, sulle quali la Corte ha disposto una perizia, riservandosi la decisioni su quelle medico-legale e tossicologica chieste dalla difesa. Dopo il decesso del padre, Stefano Molducci si recò in caserma per chiedere se fosse possibile compiere un’autopsia. Già segretario del Pd di Castrocaro, da parte sua si è sempre dichiarato innocente e vittima di "una pagliacciata", al punto di reclamizzare con sarcasmo la professione di “imputato di omicidio“ sul proprio profilo facebook. Il processo sarà a tappe forzate, tanti i testi da sentire, trenta quelli scremati. Probabile sentenza in estate.

l. p.