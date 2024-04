Meditazioni musicali. Al via il ciclo

Alle 17 di oggi nella chiesa di San Giovanni Battista, si terrà il concerto dal titolo ’Cristo en te s’è mustrato’, eseguito dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi, diretta dal maestro padre Peter Hrdy e accompagnata all’organo da Piergiovanni Domenighini. Con questo prestigioso coro, che ha accompagnato importantissimi eventi in Vaticano e in tutta Europa, si apre un ciclo di meditazioni musicali organizzato dall’associazione corale ’Ludus Vocalis’ in collaborazione con l’associazione ’Angelo Mariani’: non si tratterà di semplici concerti ma di incontri in cui a brani musicali corali o strumentali si alterneranno letture e riflessioni di ispirazione mariana, curate da don Rosino Gabbiadini. Il tema della prossima domenica sarà l’Annunciazione. L’ingresso è a offerta libera.