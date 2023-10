Medri: "Anni difficili, non mi ricandido"

Aperta la campagna elettorale a Cervia per le elezioni amministrative 2024. Il sindaco di Cervia Massimo Medri, 72 anni, ha sciolto la riserva: non si ricandiderà. L’annuncio in un una lunga lettera aperta. La scelta non arriva come una doccia fredda né per l’elettorato, né per il mondo politico, né per gli addetti ai lavori. "Dopo un’attenta e sofferta riflessione ritengo opportuno non candidarmi alle prossime elezioni – dichiara Medri –. Ho gioito e pianto insieme a tutti Voi. Sono stati anni difficili come mai era successo dal dopoguerra ad oggi. Abbiamo superato problemi di ogni genere: alcuni hanno coinvolto solo il nostro territorio; altri sono stati generali, ma non meno pesanti. Ognuno di questi eventi ha avuto forti ripercussioni sulla vita di ciascuno di noi, sull’attività di Enti ed Associazioni e sull’economia della città".

Un monito per chi verrà dopo "Niente tornerà come prima; tutti saranno chiamati ad assumersi maggiori responsabilità a partire da chi avrà ruoli nella Pubblica Amministrazione. Occorrerà condurre un’opera di rieducazione lunga e complicata per ridare fiducia e speranza. Sono convinto quindi che ci sia bisogno di forze fresche ed energie nuove per affrontare i nodi che verranno al pettine nei prossimi anni. Questa città non potrà comunque fare a meno dell’esperienza accumulata e della progettualità emersa e portata avanti anche durante le tante fasi di emergenza". Un mandato difficile, iniziato con una tromba marina a tre mesi dall’elezione. E poi la richiesta di non lasciare andare il lavoro intrapreso in questi anni.

"Occorre partire da quei progetti strategici aggiornandoli e adattandoli alle modifiche epocali che si sono succedute. Dal Parco Urbano alla valorizzazione delle Saline, dal rilancio del Cervia Ambiente, agli interventi di rigenerazione urbana, dal consolidamento dei servizi alla persona alla politica della casa compresa, agli eventi culturali e sportivi, dal radicamento di una rete di sicurezza sociale alla gestione delle concessioni demaniali nella direzione della conferma di un modello balneare che privilegi la destinazione principale". La lettera, si conclude poi, con i ringraziamenti.

Sull’annuncio del sindaco Massimo Medri di non ricandidarsi è intervenuto anche il Presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale, riassumendo il ruolo di Medri come sindaco di lungo corso così: "Medri ha dedicato a Cervia tutta la sua vita, è il Sindaco più longevo della storia della città e a lui si devono tantissime delle scelte strategiche che la rendono una eccellenza sia in termini di attrazione turistica che di qualità della vita. In questi ultimi cinque anni ha assicurato, come nelle precedenti esperienze, visione strategica e solidità soprattutto nei frangenti difficilissimi affrontati dal nostro territorio. La comunità cervese, che lo ha sempre amato e sostenuto, gli sarà per sempre riconoscente". Nessuna sorpresa quindi, ma qualcuno sulla ricandidatura ci contava; ciò non toglie che l’ufficializzazione abbia lasciato, nel pomeriggio di ieri, un clima di amarezza. Un pomeriggio nel quale, però, è anche partita la scossa per il ‘dopo Medri’. Pare non manchi molto all’ufficializzazione del nome del nuo candidato Pd. Nei corridoi alcuni nomi girano, ma per il momento il Pd resta blindato. In politica, le cose cambiano in continuazione. La campagna elettorale è ancora lunga. I giochi non sono ancora fatti, e per il centrosinistra apre la strada alla ricerca di coalizioni.

Ilaria Bedeschi