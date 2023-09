Meeting di Basiago, donati 12mila euro a scuole e Caritas

Un regalo dal Meeting di fine estate di Basiago, la Sagra che si svolge tutti gli anni a inizio settembre nel campo sportivo della parrocchia, alle scuole del territorio. La festa, organizzata dall’oratorio circolo San Giovanni Bosco e dalla parrocchia di Basiago, ha infatti devoluto 12mila euro all’istituto comprensivo Carchidio Strocchi, al liceo Torricelli Ballardini, all’Ip Persolino e alla Caritas. Nei giorni scorsi referenti di tutte le realtà che hanno beneficiato della donazione hanno preso parte a una cena di ringraziamento. L’intento dei volontari che organizzano la festa era quello di aiutare realtà care ai volontari, anche e soprattutto dopo l’alluvione dello scorso maggio. "Abbiamo scelto la Caritas perché c’è un centro Caritas a San Giovannino in cui si danno da fare molti dei nostri volontari – dicono gli organizzatori del Meeting –, il liceo e Persolino perché è frequentato da molti ragazzi della zona e anche le Carchidio perché è l’istituto comprensivo di riferimento per il nostro territorio". Le tre scuole hanno già fatto sapere agli organizzatori della festa che utilizzeranno i fondi per aiutare bambini e ragazzi dopo l’alluvione, per esempio in buoni per le cartolerie.